Vụ tàu chở hàng va chạm phà ở sông Vàm Nao: Phà không được phép chở ô tô 07/08/2024 11:00

Liên quan đến vụ tàu chở hàng va chạm phà trên sông Vàm Nao, ngày 7-8, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang, cho biết kết quả kiểm tra ban đầu đã phát hiện vi phạm.

Cụ thể, qua kiểm tra nồng độ cồn thuyền trưởng tàu biển không vi phạm nồng độ cồn còn bến phà khách ngang sông tuy có quyết định công bố hoạt động nhưng không được phép chở ô tô theo quy định.

Ngoài ra, khi lưu thông, việc phà chỉ có thuyền trưởng, không có máy trưởng là chưa đúng quy định...

Tàu chở hàng va chạm phà ở sông Vàm Nao

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 6-8 trên tuyến sông Vàm Nao (thủy phận bờ phải xã Tân Trung, huyện Phú Tân, An Giang; bờ trái xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang); tàu biển số hiệu 9065106 quốc tịch Thái Lan, do ông Phitsanu Kasamesang là thuyền trưởng, xuất phát từ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đi TP Cần Thơ.

Khi đến thủy phận trên thì xảy ra va chạm với phà khách số hiệu AG-23293 do thuyền trưởng Châu Trọng Lực điều khiển đi từ bờ xã Tân Trung.

Chiếc phà bị gãy lan can, xe ba gác bị hư hỏng nhẹ

Tại thời điểm va chạm, trên phà sắt có 2 xe ô tô tải, 06 xe mô tô, 01 xe ba gác và khoảng 10 người. Sau va chạm, phà tiếp tục di chuyển vào bến tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông.

Cú va chạm không thiệt hại về người nhưng có 1 xe ô tô tải rơi xuống sông, 1 xe ô tô tải khác nứt kính đầu xe; 01 xe ba gác hư hỏng nặng và 2 người bị thương.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.