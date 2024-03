Vụ Vạn Thịnh Phát: 80 bị cáo đều nhận tội giai đoạn điều tra, truy tố

(PLO)- Theo cáo trạng, quá trình điều tra, truy tố, trừ Trương Mỹ Lan và 5 bị can truy tố, xét xử vắng mặt, 80 bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Chiều 6-3, phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan tiếp tục diễn ra.

Hiện, VKS đã hoàn tất phần công bố cáo trạng của đại diện VKS.

Truy tố 8 tội danh

86 bị cáo trong vụ án bị VKSND Tối cáo truy về các tội danh gồm: Tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo BLHS 2015 và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo BLHS 1999.

Trong đó, 16/86 bị cáo trong vụ án là cựu cán bộ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước), cựu cán bộ Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về tội nhận hối lộ, VKSND Tối cao truy tố một người là bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước.

45 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SCB; 7 bị cáo thuộc công ty thẩm định giá bị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Lan 1.000 tỉ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ

Bên cạnh việc cáo buộc hành vi phạm tội của các bị cáo, cáo trạng của VKS cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo.

Cụ thể, quá trình điều tra, truy tố, trừ Trương Mỹ Lan và 5 bị can truy tố, xét xử vắng mặt, 80 bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án.

80 bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát đều nhận tội và ăn năn hối cải. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nhiều bị can đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án như Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Trương Huệ Vân (cháu bà Lan, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB); Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), Đỗ Thị Nhàn (Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)...

Nhiều bị can đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra. Một số bị can vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả. Một số bị can có thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Cạnh đó, VKS cũng xem xét về sức khỏe của các bị can bị bệnh, là người già, sức khỏe yếu: Uông Văn Ngọc Ẩn (nhiều bệnh, sức khỏe yếu); Nguyễn Thị Phương Loan (70 tuổi, nhiều bệnh nặng, sức khỏe yếu, tiếp xúc chậm); Võ Thành Hùng (trên 70 tuổi, sức khỏe yếu, nhiều bệnh); Nguyễn Phi Long (đang bị bệnh u tuyến tụy và nhiều bệnh khác); Lưu Quốc Thắng (bị bệnh ung thư, sức khỏe yếu, trên 60 tuổi).

Các bị can trong vụ án đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Nhiều bị can tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng như Dương Tấn Trước, Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí.

Sau khi công bố xong cáo trạng, VKS cũng thông báo, các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo chưa được ghi nhận trong cáo trạng, VKS sẽ tiếp tục ghi nhận trong quá trình luận tội

Video: Đoàn xe đưa các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát đến tòa từ sáng sớm (PLO)- Khoảng 5h30 phút, đoàn xe chở các bị cáo đi qua khu vực cầu vượt an Sương, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn đoàn xe đến tòa trong phiên xử ngày thứ hai.

YẾN CHÂU-HỮU ĐĂNG