Vụ xây tường trước nhà dân để giải quyết tranh chấp: Rà soát trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan

Ngày 29-11, Huyện ủy Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) xác nhận đã chỉ đạo UBND huyện rà soát, có báo cụ thể liên quan đến việc xây tường để rào nhà của một hộ dân đã đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM.

"Huyện ủy yêu cầu UBND huyện báo cáo về kết quả xử lý trước ngày 5-12; báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc này" - thông tin từ Huyện ủy Đắk Mil cho hay.

Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil xác nhận UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc. "Chiều này, Huyện ủy và UBND huyện sẽ đi kiểm tra thực tế ở hiện trường” – ông Lũy cho hay.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã đăng tải bài viết về việc UBND huyện Đắk Mil rào đường đi lại của nhà bà Lê Thị Lệ Hoa (xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) để giải quyết tranh chấp.

Năm 2019, UBND huyện Đắk Mil thu hồi khoảng 3,7ha đất, trong đó có có hơn 1.100m2 đất của gia đình ông Phạm Văn C (ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) để làm Dự án Quảng trường huyện Đắk Mil. Cơ quan chức năng đã đã bồi thường, hỗ trợ hơn 900 triệu đồng và hỗ trợ đất tái định cư tại tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Mil cho ông C.

Sau khi dự án hoàn thành có dôi dư 58,1 m2 (mặt tiền kéo dài khoảng 50m, sâu từ 0,5 đến hơn 1m). Trong đó, có khoảng hơn 20 m2 nằm liền kề với nhà bà Hoa (vị trí đã bị xây dựng tường rào). Sau đó, ông C có đơn kiến nghị chính quyền giao lại phần đất này cho ông.

Theo ông Lê Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tháng 10-2020, UBND huyện đã có văn bản trả lời ông Phạm Văn C. Trong đó, huyện xác định việc công dân kiến nghị giao lại phần đất 58,1 m2 đất về cho gia đình ông C là không có cơ sở. Bởi vì phần đất này đã được UBND huyện thu hồi, bản thân hộ ông C cũng đã được hỗ trợ, đền bù về tiền và đất tái định cư.

Tháng 6-2021, UBND huyện Đắk Mil ban hành quyết định bổ sung 58,1 m2 đất công này giao cho Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil.

Dù vậy, UBND huyện Đắk Mil cho xây dựng một hàng rào dài khoảng hơn 20m (trong tổng số 58,1 m2 đất công) chắn lối đi lại của gia đình bà Hoa hướng ra quảng trường.

Lý giải về việc rào chắn nhà dân, theo ông Ngô Chí Kiên, Phó giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil là để giải quyết tranh chấp với hộ dân khác.

Xây tường trước nhà dân để giải quyết tranh chấp (PLO)- Huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xây tường trước nhà dân để giải quyết tranh chấp đất với hộ khác, khiến lối đi lại của hộ này bị bít.

VŨ LONG