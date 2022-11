(PLO)- Huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xây tường trước nhà dân để giải quyết tranh chấp đất với hộ khác, khiến lối đi lại của hộ này bị bít.

Phán ánh đến Pháp Luật TP.HCM, bà Lê Thị Lệ Hoa (xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết: Năm 2019, Dự án Quảng trường huyện Đắk Mil triển khai sát cạnh nhà bà. Đầu năm 2021, sau khi dự án hoàn thành, UBND huyện Đắk Mil cho xây dựng một hàng rào dài khoảng hơn 20m chắn lối đi lại của gia đình bà Hoa hướng ra quảng trường.

“Tôi xây dựng năm ki-ốt để cho thuê, hướng mặt tiền ra quảng trường và đều có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, chính quyền lại cho xây dựng tường cao bịt lại cản trở việc kinh doanh của gia đình. Tôi đã làm đơn khiếu nại các cấp, nhưng đến nay chưa được Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil giải quyết. Việc ngăn lối đi lại không chỉ gây bức xúc, mà còn làm thiệt hại quyền lợi cho gia đình” – bà Hoa cho hay.

Cũng theo bà Hoa, không có luật nào ngăn cấm công dân xây nhà quay ra mặt đường để hưởng lợi từ các dự án và chính quyền không được phép rào nhà dân. “Ví dụ, một dự án đường giao thông đi qua, mục đích là để người dân đi lại được thuận tiện. Bên cạnh đó, những hộ sống hai bên đường còn đường hưởng lợi từ nhiều tiện ích. Không thể viện lý do không có căn cứ để ngăn cản người dân” – bà Hoa nói.

Trao đổi với PV, ông Ngô Chí Kiên, Phó giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil, thừa nhận ban quản lý đã xây dựng hàng rào trước nhà bà Hoa. Lý giải về nguyên nhân làm việc này theo ông Kiên là để giải quyết tranh chấp với hộ dân khác.

“Việc xây dựng tường rào này là để xử lý tranh chấp. Khi giải phóng mặt bằng, nơi đây còn dư lại hơn 50m2 thuộc dự án của quảng trường. Sau khi làm xong, có hai hộ tranh chấp phần đất này. Khi nào xong tranh chấp huyện mới giải quyết” - ông Kiên cho hay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2019, UBND huyện Đắk Mil thu hồi khoảng 3,7ha đất, trong đó có có hơn 1.100m2 đất của gia đình ông Phạm Văn C (ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) để làm Dự án Quảng trường huyện Đắk Mil. Cơ quan chức năng đã đã bồi thường, hỗ trợ hơn 900 triệu đồng và hỗ trợ đất tái định cư tại tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Mil cho ông C.

Sau khi dự án hoàn thành, trên phần đất đã thu hồi của ông C có dôi dư 58,1 m2 (mặt tiền kéo dài khoảng 50m, sâu từ 0,5 đến hơn 1m). Trong đó, có khoảng hơn 20 m2 nằm liền kề với nhà bà Hoa (vị trí đã bị xây dựng tường rào). Sau đó, ông C có đơn kiến nghị chính quyền giao lại phần đất này cho ông.

Ông Lê Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết phần đất 58,1 m2 dôi dư này là đất công, không còn quản lý của hộ ông C. “Tháng 10-2020, UBND huyện đã có văn bản trả lời ông Phạm Văn C. Trong đó, huyện xác định việc công dân kiến nghị giao lại phần đất 58,1 m2 đất về cho gia đình ông C là không có cơ sở. Bởi vì phần đất này đã được UBND huyện thu hồi, bản thân hộ ông C cũng đã được hỗ trợ, đền bù về tiền và đất tái định cư” – ông Hoàng nói.

Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết thêm UBND huyện đã giao cho Thanh tra và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục theo dõi, phân công trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân.

PV báo Pháp Luật TP.HCM nêu câu hỏi ai đã chỉ đạo, hoặc có văn bản nào của UBND huyện Đắk Mil, hay của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil yêu cầu phải xây tường để rào nhà bà Lê Thị Lệ Hoa ở khu vực Quảng trường huyện. Ông Ngô Chí Kiên cho biết ông chưa rõ vấn đề này và phải hỏi lại lãnh đạo ban.



Toà án là cơ quan giải quyết tranh chấp Tháng 6-2021, UBND huyện Đắk Mil ban hành quyết định bổ sung một số diện tích đất công giao cho Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil và UBND các xã, thị trấn Đắk Mil. Trong đó, có 58,1 m2 đất ở khu vực trên. Luật sư Lê Xuân Anh Phú (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) cho biết theo quy định, khi xảy ra tranh chấp người dân làm đơn đề nghị UBND xã, phường hòa giải. “Nếu việc hòa giải không thành, lúc đó các bên sẽ khởi kiện ra tòa. Vì vậy, tòa án là nơi giải quyết tranh chấp về đất đai. Có một trường hợp giải quyết tranh chấp thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND huyện, đó là tranh chấp đất đai không có giấy tờ liên quan, nhưng không có tài sản trên đất” – luật sư Lê Xuân Anh Phú phân tích.

VŨ LONG