(PLO)- Tỉnh Lào Cai đề nghị Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hai xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai va chạm với ô tô khiến 4 người tử vong.

Tin từ UBND tỉnh Lào Cai ngày 16-2 cho biết, tỉnh này vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan yêu cầu giải quyết hậu quả vụ hai xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai va chạm với ô tô khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA

Theo đó, tỉnh Lào Cai yêu cầu lực lượng công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.



Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt các hành vi vi phạm chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện…

Phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) trong công tác tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận tỉnh Lào Cai). Đẩy mạnh phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông trong trường học.

Sở GD&ĐT Lào Cai được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra trường THCS thị trấn Bát Xát, THCS Cốc Mỳ (cơ sở giáo dục có học sinh tử vong) trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có đường cao tốc chạy qua phối hợp với công ty quản lý đường cao tốc kiểm tra, rà soát những lối đi tự mở, báo cáo UBND tỉnh có phương án xử lý...

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai cũng đề nghị Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời duy trì tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đề nghị công ty quản lý đường cao tốc tăng cường quản lý hành lang đường cao tốc, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 15 giờ 40 ngày 14-2, tại Km 261 + 700, ô tô tải của một công ty do NVB (SN 1991, ngụ TP Lào Cai) điều khiển hướng Lào Cai - Hà Nội va chạm với 2 mô tô đi ngược chiều.

Hậu quả khiến 4 người tử vong, gồm: NVH (SN 2011), TAM (SN 2007), ĐTA (SN 2006) và PKN (SN 2009, đều cùng ngụ huyện Bát Xát) và 2 mô tô, 1 ô tô bị hư hỏng.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định hai mô tô đi ngược chiều trên cao tốc.

