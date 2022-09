Vũng Tàu: 60.000 lượt khách tắm biển trong ba ngày Lễ Quốc khánh

Trong ba ngày đầu kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 (từ ngày 1 đến 3-9), lượng khách về Vũng Tàu vui chơi tăng, đặc biệt trong chiều 2-9.

Lãnh đạo TP.Vũng Tàu cùng các ngành, phường và Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu kiểm tra, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên bờ, an toàn dưới các bãi tắm cho du khách.

Lực lượng chức năng đã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, cảnh báo, hướng dẫn người dân, du khách vui chơi, tắm biển an toàn.

Lượng khách tắm biển tính đến 11 giờ trưa 3-9 ước khoảng 60.000 lượt khách (trước đó tính đến 11 giờ ngày 2-9 ước lượng khách đạt khoảng 52.000 người). Trong ngày 3-9, lực lượng cứu hộ kịp thời cứu 2 du khách.

Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu phối hợp với Tổ Công tác Bãi Sau thuộc công an TP.Vũng Tàu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý các đối tượng trộm cắp, buôn bán hàng rong, nhắc nhở nhiều lượt bán hàng rong.

Phối hợp lập 21 biên bản vi phạm hành chính trong đó có 18 trường hợp liên quan đến an toàn giao thông (13 trường hợp thay đổi đặc tính xe), 2 trường hợp xả rác nơi công cộng, tạm giữ 13 xe máy và một số giấy tờ liên quan. Phối hợp tiếp nhận, chăm sóc và bàn giao 10 trẻ lạc về với gia đình an toàn

Các bãi tắm luôn sạch sẽ, đảm bảo cho người dân và du khách vui chơi tắm biển.

Lực lượng chức năng cũng đôn đốc nhắc nhở hộ kinh doanh giữ xe vỉa hè đường Thùy Vân làm bảng giá giữ xe công khai. Các tài công, chủ phương tiện kinh doanh cano, mô tô trượt nước chấp hành tốt quy định về kinh doanh, hỗ trợ cứu vớt kịp thời những tai nạn trên biển.