Vũng Tàu: Nâng mặt đường Hàng Điều để giúp nhà dân bớt cheo leo

(PLO)- Lỗi của việc nhà cao hơn nhiều so với đường là do chủ đầu tư dự án, người dân xây sai so với quy hoạch chi tiết được duyệt. Tuy nhiên, TP.Vũng Tàu xem xét để nâng cao độ mặt đường, tạo kết nối thuận lợi cho người dân.

Hơn chục hộ dân sống tại Lô B (dự án khu nhà ở 52G, hẻm 806 đường 30/4, TP. Vũng Tàu) đang có đơn gửi các cơ quan chức năng kiến nghị xem xét, tháo gỡ khó khăn vì nhà bỗng cheo leo so với mặt đường trước nhà đang xây dựng. Nhà bỗng cao hơn đường đang làm cả mét Theo các hộ dân, họ mua đất làm nhà thuộc dự án khu nhà ở 52G của công ty Xây lắp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu từ lâu. Lúc này quy hoạch mở hẻm thành đường Hàng Điều đã có nhưng đến 2021 dự án mới bắt đầu thực hiện. Thời điểm xây nhà, Xây lắp đều hướng dẫn người dân xây lấy bằng cốt nền đường 30/4. Khi đường Hàng Điều thi công đã thấp hơn cốt đường 30-4 (từ Lô B1). Đoạn đường qua nhà các hộ dân có chiều dài khoảng 400m độ chênh cao có nơi khoảng 1m80). Nếu đường và vỉa hè hoàn thiện nền đường thấp hơn nền nhà đang ở và có độ chênh từ 0,5m- 1,3m tùy theo từng vị trí ). Điều này sẽ khiến người dân đi lại khó khăn và buộc phải làm thêm nhiều bậc, không thể đưa xe vào nhà. Do đó, từ tháng 5-2023 người dân đã có đơn phản ánh đến các ngành và TP.Vũng Tàu quan tâm xem xét lại theo hướng điều chỉnh nâng độ cao của cốt nền đường Hàng Điều để giảm bớt độ cao chênh lệch. Tháng 6-2026, phòng Quản lý Đô thị TP.Vũng Tàu chủ trì cùng chủ đầu tư dự án đường Hàng Điều là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 và các ngành đã tổ chức gặp các hộ dân và đại diện chủ đầu tư dự án nhà ở 52G-hiện đã đổi tên thành công ty Cổ phần Xây lắp và địa ốc Vũng Tàu. Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư dự án Tại cuộc họp, cơ quan chức năng thông tin, dự án khu nhà ở 52G được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2003. Chủ đầu tư phải xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây nhà, không cho phép chuyển nhượng nền cho người dân tự xây dựng. Cao độ cao nhất là 3,96m (giữ nguyên cao độ hiện trạng tim đường 30/4). Tuy nhiên, sau đó công ty đã bán nền để người dân tự xây dựng nhà. Quá trình xây dựng công ty cũng có giám sát. Tuy nhiên, thực tế các hộ từ lô B1-B10 (trong đó có B1-B7, B10) đã xây nhà hiện hữu có cao độ nền từ 4,64-4,77m. Dự án đường Hàng Điều triển khai xây dựng từ cuối năm 2021. Đoạn qua nhà các hộ dân từ B1-B10 có cao độ mép vỉa hè tại tuyến dao động từ 3,55m-3,66m. Nếu các nhà dân trên xây dựng đúng cao độ quy hoạch 1/500 dự án thì cao độ vỉa hè và nền nhà người dân cơ bản khớp nối. Điều này sẽ không gây cản trở đến sinh hoạt người dân sau khi đường hoàn thành. Nhưng do các hộ xây dựng không đúng cao độ nên dẫn đến đường Hàng Điều nếu hoàn thành sẽ cao hơn độ mép vỉa hè khoảng từ 0,8-1,2m tùy theo vị trí. Đây là trách nhiệm của chủ dự án khu nhà ở 52G. Sẽ chi 600 triệu để nâng cốt nền đường Tại cuộc họp, Ban QLDA Đầu tư xây dựng 1 đưa ra 4 phương án. Trong đó, phương án 2 được các bên thống nhất lựa chọn. Phương án này sẽ tốn khoảng 600 triệu đồng để nâng cao độ mặt đường phía trái tuyến (nâng từ đường 30/4 đến đường quy hoạch A4, đoạn khu nhà từ B1-B10 từ 25-32cm); Nâng cao độ vỉa hè và vuốt nối bằng bó vỉa từ vỉa hè xuống lòng đường; Nâng độ dốc vỉa hè từ 2% lên 3%. Về chi phí khoảng 600 triệu đồng, đề nghị chủ đầu tư khu nhà ở 52G làm việc với người dân, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ để thực hiện. TP.Vũng Tàu sẽ có văn bản đề nghị Sở Xây dựng xem xét thống nhất phương án xử lý, làm cơ sở thực hiện tiếp, tạo kết nối thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, sau đó người dân tiếp tục có đơn mong muốn TP.Vũng Tàu xem xét, giải quyết, hỗ trợ. Bởi việc người dân cùng công ty góp tiền nâng đường là không hợp lý. Vì hiện rất khó khăn để gặp chủ đầu tư khu nhà ở, đây là đường chung của nhà nước. Do đó kiến nghị nhà nước xem xét, đầu tư nâng đường. Ngày 12-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Trọng Thụy, Phó Chủ tịch UBND Vũng Tàu cho biết, thành phố đã tiếp nhận phản ánh và đưa ra hướng giải quyết hỗ trợ người dân. Lỗi là do chủ đầu tư dự án đã làm sai khi bán nền cho người dân tự xây dựng. Người dân xây dựng sai so với quy hoạch được duyệt. Hiện công ty đã giải thể, chuyển đổi... TP.Vũng Tàu trong sáng 12-9 đã chỉ đạo chủ đầu tư dự án đường Hàng Điều cùng các phòng chuyên môn Sở Xây dựng tiến hành khảo sát thực tế để có phương án nâng cao độ đường đoạn qua nhà các hộ dân. Chi phí dự kiến khoảng 600 triệu đồng sẽ được tính vào chi phí quản lý dự án. Được biết, TP.Vũng Tàu cũng sẽ khảo sát và có phương án điều chỉnh, nâng mặt đường ở một số tuyến đường khác, nhất là ở khu vực địa hình cao, trước đây là đồi nhãn...cho phù hợp thực tế, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân sinh sống, lưu thông.