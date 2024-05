Vượt nắng nóng, thi công đường dây 500 KV mạch 3 xuyên lễ 02/05/2024 08:47

Những ngày này, thời tiết khu vực miền Bắc và miền Trung nắng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ C. Tuy nhiên, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn đang miệt mài lao động với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, thi công “xuyên lễ, xuyên Tết” để đưa Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối về đích đúng hẹn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN (thứ 2 từ phải qua) và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3.

Đồng hành với những vất vả của đội ngũ thi công dự án, hai ngày qua, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đoàn công tác đã đi kiểm tra thi công xuyên lễ công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu – Thanh Hóa và Quảng Trạch – Quỳnh Lưu thuộc địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Tham gia đoàn công tác có ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc EVN, ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), đại diện các ban chuyên môn của EVN và EVNNPT.

Công nhân thi công các vị trí đấu nối giao chéo tại Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch.

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa dài khoảng 92 km, đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Dự án được khởi công ngày 18-1, tính đến ngày 30-4, dự án đã hoàn thành đào đúc được 144/200 vị trí móng, dựng cột được 14 vị trí và đang dựng cột 6 vị trí.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu dài khoảng 225,5km, đi qua địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Dự án được khởi công ngày 18-1 và, tính đến ngày 30-4, dự án đã hoàn thành đào đúc được 371/463 vị trí móng, dựng cột được 59 vị trí và đang dựng cột 73 vị trí.

Đại diện các đơn vị thi công nêu một số khó khăn trong quá trình thi công như địa chất phức tạp, đường công vụ vào vị trí rất xa, thời tiết mưa, nắng thất thường, đặc biệt những ngày vừa qua thời tiết lên cao, có nhiều nơi trên 40 độ C nên các đơn vị bố trí, tổ chức sắp xếp lại lịch thi công… Các đơn vị thi công khẳng định luôn xác định tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” mà Thủ tướng chỉ đạo để nỗ lực thi công đáp ứng được các mốc tiến độ chủ đầu tư yêu cầu.

Các đơn vị thi công cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án, thời gian qua đơn vị đã huy động nguồn lực cao nhất để triển khai thi công đào đúc móng. Những vị trí khó khăn, đơn vị phấn đấu tuần đầu tiên của tháng 5-2024 sẽ hoàn thành. Sau khi hoàn thành vị trí móng, các đơn vị đã huy động tối đa đội dựng cột để cột về đến đâu tổ chức thi công dựng cột ngay đến đó, phấn đấu hoàn thành theo đúng mục tiêu chỉ đạo của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư và nhà thầu nêu cao tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, thi công “xuyên lễ, xuyên Tết”.

Tại buổi kiểm tra, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị tham gia dự án khi đã tổ chức thi công xuyên lễ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và EVN. Các đơn vị đã duy trì và tăng cường nhân lực, máy móc, phương tiện để thi công đồng loạt vị trí móng và hoàn thành khối lượng móng lớn.

Tổng giám đốc EVN đặc biệt ghi nhận những nỗ lực của EVNNPT, CPMB cùng các nhà thầu thi công các đường dây 500kV đấu nối giao chéo từ Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch rất khoa học, hợp lý để đến nay đã cơ bản hoàn thành và không phải tổ chức cắt điện vào cao điểm mùa nắng nóng tới.

Về tiến độ thi công vị trí móng, lãnh đạo EVN cho biết, các vị trí móng đi qua khu vực có địa chất phức tạp với nhiều đá rắn chắc nên đào, phá đá gặp nhiều khó khăn, có được kết quả trên là nỗ lực lớn của các nhà thầu thi công. Tuy nhiên tiến độ một số vị trí móng của một số nhà thầu chưa đáp ứng được yêu cầu điều hành, chính vì vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Thời gian thi công còn lại của dự án chỉ còn đúng 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất nhiều, lãnh đạo EVN yêu cầu các nhà thầu cần xác định rõ tính chất cấp bách của dự án, huy động nguồn lực lớn hơn nữa để tổ chức các công việc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đáp ứng mục tiêu đề ra. Lãnh đạo EVN yêu cầu EVNNPT chỉ đạo các nhà thầu xây lắp cần phải tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực, máy móc thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7, đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thành các vị trí móng để triển khai lắp dựng cột nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án trong tháng 6-2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu EVNNPT, CPMB cần giám sát, đôn đốc thường xuyên nhà thầu này để bắt kịp tiến độ chung, đồng thời huy động các nhà thầu khác đã hoàn thành vị trí móng để hỗ trợ. Ngoài ra, EVNNPT điều phối cột thép hợp lý đến công trường để hạn chế tình trạng “móng chờ cột”, đồng thời sẵn sàng huy động các đơn vị nhà thầu đã hoàn thành phần việc của mình hỗ trợ các đơn vị khác để đảm bảo đồng bộ tiến độ chung của dự án.

Lãnh đạo EVN yêu cầu các nhà thầu thi công cần chú trọng tiến độ, chất lượng song hành cùng công tác an toàn. Hiện nay, các dự án này đang giai đoạn dựng cột đồng loạt, vật tư thiết bị nhiều, phải trèo cao. Vì vậy các đơn vị thi công cần chú trọng công tác an toàn, đặt an toàn là số một.