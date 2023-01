WHO kêu gọi du khách đeo khẩu trang trên các chuyến bay khi biến thể mới lây lan

(PLO)- Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước xem xét việc khuyến nghị hành khách đeo khẩu trang trên chuyến bay đường dài trong bối cảnh biến thể phụ XBB.1.5 đang lây lan nhanh.

Trong một cuộc họp báo ngày 10-1, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước xem xét việc khuyến nghị hành khách đeo khẩu trang trên chuyến bay đường dài trong bối cảnh biến thể phụ XBB.1.5 đang lây lan nhanh, theo hãng tin Reuters.

Theo các quan chức, XBB.1.5 là biến thể phụ của Omicron dễ lây lan nhất từ trước đến nay. Biến thể này chiếm 27,6% số ca mắc COVID-19 tại Mỹ trong tuần vừa qua. Tại châu Âu, XBB.1.5 được phát hiện với số lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng.

Bà Catherine Smallwood - quan chức cấp cao về tình trạng khẩn cấp của WHO tại châu Âu khuyến nghị hành khách nên đeo khẩu trang ở những nơi có rủi ro cao như các chuyến bay đường dài.

“Các quốc gia có thể cân nhắc việc xét nghiệm trước khi khởi hành” - bà nói, đồng thời lưu ý rằng “các biện pháp phải tránh phân biệt đối xử”.

Các quan chức cho biết dù chưa rõ liệu XBB.1.5 có gây ra làn sóng lây nhiễm toàn cầu hay không nhưng các vaccine hiện nay có thể giúp chống lại các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19, hạn chế số ca nhập viện và tử vong.

Tại cuộc họp, Giám đốc WHO tại châu Âu - ông Hans Kluge nói rằng WHO không nhận thấy “mối đe dọa tức thời” với khu vực châu Âu do các đợt bùng phát dịch bệnh tại Trung Quốc.

Về việc nhiều nước đưa ra các hạn chế COVID-19 với du khách đến từ Trung Quốc, ông nói: “Việc các quốc gia thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ người dân trước khi có thông tin chi tiết là không hợp lý”. Theo ông, bất kỳ biện pháp nào cũng phải “bắt nguồn từ khoa học, công bằng và không phân biệt đối xử”.

Cùng ngày, người phát ngôn của WHO - bà Carla Drysdale xác nhận cơ quan này sẽ họp vào ngày 27-1 tới để xem xét liệu đại dịch COVID-19 có còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không sau 3 năm kể từ lần đầu tiên WHO tuyên bố dịch bệnh này đại dịch toàn cầu.

THẢO VY