10 con gà, 5 biên bản, xử lý suốt 7 tiếng không xong

Nhà có giỗ, khách đông nên không thể chở gà đi kiểm dịch Trao đổi với PLO qua điện thoại, ông L. cho biết do vụ việc giải quyết kéo dài không xong nên ông về nhà người quen trên đường Tô Hiến Thành (quận 10, TP.HCM) lúc 16 giờ 30 ngày 4-11, bỏ lại xe cùng 10 con gà. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, thông qua công an địa phương, ông mang xe và 10 con gà về. Giải thích lý do không thực hiện kiểm dịch 10 con gà theo đề nghị của Chi cục Chăn nuôi và thú y TP.HCM, ông L. cho rằng do nhà có đám giỗ, khách đông nên không thể chở gà tới Trạm Kiểm dịch Hóc Môn để kiểm dịch. Cạnh đó, do đi chợ từ sáng, người mệt mỏi nên ông không đủ sức khỏe chạy xe 30 km đưa gà tới nơi kiểm dịch. “Tôi yêu cầu giải quyết tại chỗ, gà muốn tịch thu cũng được, xe muốn cẩu đi cũng được nhưng phải cho tôi biên bản. Tuy nhiên đề nghị của tôi không được giải quyết” – ông L. nói.