Ngày 9-8, anh Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận cho biết, Chương trình “San sẻ yêu thương với đồng bào xa xứ” đã triển khai ngày đầu tiên với 300 phần quà cho những lao động xa quê đang kẹt lại tại các khu nhà trọ do dịch COVID-19.



Anh Nguyễn Quốc Huy chuẩn bị quà để chuyển đi

Theo anh Huy, đây là hoạt động nằm trong chuỗi “Chạm những yêu thương” do ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng, Hội Thiện nguyện Phan Thiết, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Hội Thiện nguyện Xì trum Tánh Linh… tổ chức.

Anh Huy cho biết hiện nay, còn nhiều người ngoài tỉnh đang sinh sống, lao động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gặp nhiều khó khăn, không có việc làm, thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là tại địa bàn TP Phan Thiết đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Để chia sẻ một phần khó khăn với các đối tượng trên, Tỉnh đoàn Bình Thuận đã phối hợp thực hiện chương trình này. Những người lao động phổ thông, lao động tự do không có việc làm, thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người bán vé số dạo, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn xa xứ trên địa bàn thành phố Phan Thiết... đều được nhận được san sẻ yêu thương. Mỗi suất quà trị giá 700 ngàn đồng bao gồm: 10kg gạo; 10kg rau củ quả; 1kg cá tươi; 0,5kg cá khô; dầu ăn; nước tương; nước mắm; muối, đường muối; trứng gà; mì gói, sữa... Tổng giá trị các phần quà trong chương trình này là 210 triệu đồng.



Các phần quà được chuyển về từng phường sau đó đội hình “Shipper xanh đi chợ giúp dân” sẽ đảm nhận vận chuyển trực tiếp đến từng đối tượng theo địa chỉ được cung cấp. Các shipper xanh sẽ để quà trước cửa nhà của người dân và thông báo để người dân ra nhận. Khi trao quà cũng giữ khoảng cách nhằm đảm bảo an toàn tối đa.

Chị Lưu Nguyễn Tú Thi, Hội trưởng Hội Thiện nguyện Phan Thiết người phối hợp tham gia chương trình cho biết, có rất nhiều trường hợp thương tâm, rơi nước mắt.

Đó là cụ già bán vé số dân Phú Yên trong hẻm sâu, từ ngày không đi bán vé số dạo đã chắt chiu từng đồng tiết kiệm của mình; đó cũng là người đàn ông người miền Trung phụ hồ nhưng gần đây cũng mất việc…

Ai nhận quà cũng đều rưng rưng. Chị Tú Thi cho biết, chiều 8-8, chương trình đã tặng thêm 4 phần quà đột xuất khi nhận được thông tin có 4 người thanh niên đang tá túc tại nhà xe Hoàng Long ở Phan Thiết. Đây là 4 người đều ngụ TPHCM, làm nghề đầu bếp nhưng từ khi các nhà hàng đóng cửa, thất nghiệp họ lại không thể về lại TPHCM. Thương tình, nhà xe Hoàng long cho họ tá túc mấy tuần qua và họ rất bất ngờ và xúc động khi nhận được những phần quà san sẻ…



Một trong 4 người đầu bếp (áo đỏ) kẹt lại đã xúc động nhận quà

“Cùng với hỗ trợ, tiếp sức các lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân và thanh thiếu nhi Bình Thuận có hoàn cảnh khó khăn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn ý thức được giá trị của sự sẻ chia với người dân ở các tỉnh, thành khác đang mưu sinh tại Bình Thuận, những lao động trẻ, lao động phổ thông đang rất khó khăn, không có thu nhập do dịch bệnh.

Giá trị vật chất mỗi phần quà có thể chưa nhiều nhưng chất chứa trong đó là tình cảm, sự sẻ chia, tấm lòng của người Bình Thuận, của tuổi trẻ Bình Thuận với người dân các tỉnh bạn, tiếp thêm động lực để tất cả cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này", anh Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Bình Thuận chia sẻ.

Theo anh Huy, 300 phần quà đã được chuẩn bị để tiếp tục trao trong vài ngày nữa và những món quà ân tình này cũng sẽ được gởi đến những người nước ngoài đang kẹt trong các khu phong tỏa ở Hàm Tiến, Phan Thiết.

Dưới đây là những hình ảnh ấm áp ngày đầu triển khai chương trình: