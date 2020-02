Bác sĩ khổ vì người nghi nhiễm virus Corona chưa hợp tác tốt

Chiều 5-2, UBND TP Đà Nẵng tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm bàn các quyết sách quan trọng của TP trong bối cảnh lo ngại về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Chưa có trường hợp nào nhiễm virus Corona

Mở đầu buổi họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có nhiều chia sẻ về công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra trên địa bàn.



Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Thơ khẳng định: “Đến giờ phút này Đà Nẵng chưa có ca nào nhiễm Corona cả, chỉ là nghi ngờ, đưa vào cách ly, xét nghiệm thôi. Công tác chuẩn bị ứng phó của chúng ta làm rất quyết liệt. Hiện nay cũng chưa phải là tình trạng khẩn cấp mà chúng ta cũng áp dụng các biện pháp như là khẩn cấp”.

Chủ tịch Đà Nẵng chia sẻ rằng, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng đã gọi điện than phiền việc các vị khách có biểu hiện nghi ngờ được đưa vào cách ly đã phản ứng dữ dội, ảnh hưởng an ninh. Do đó, ông Thơ đề nghị ngành công an phải đảm bảo tốt về an ninh trật tự.

Theo ông Thơ, các cấp lãnh đạo TP đã làm việc liên tục trước, trong và sau tết để phòng, chống dịch bằng tinh thần lăn xả. Công tác sàng lọc, ngăn ngừa từ xa bên ngoài biên giới Đà Nẵng triển khai rất tốt.

“Chúng ta ít nhiều rút ra bài học từ Trung Quốc. Họ làm rất mạnh nhưng cũng có những sai lầm từ ban đầu và thật ra đang trả giá cho sai lầm đó. Nếu có giấu giếm, thậm thụt để lấy thành tích thì phải trả giá” - ông Thơ nói.

Du thuyền World Dream đã qua 14 ngày

Nói thêm về các thông tin không chính xác trên mạng xã hội, ông Thơ dẫn ví dụ một trường hợp khách Trung Quốc từng được Bệnh viện Đà Nẵng đưa vào cách ly nhưng bỏ trốn. Đà Nẵng đã lập tức tổ chức truy tìm vị khách này. Nhưng sau đó, phía sân bay xác định người này đã lên máy bay về nước ngay ngày hôm sau.



Khu cách ly các trường hợp nghi nhiễm ở Đà Nẵng. Ảnh: PC.

“Đà Nẵng cũng làm đúng quy trình, lập tức truy đuổi, có biên bản xác nhận sự việc tại an ninh sân bay, cửa khẩu rồi. Sự việc như thế, báo cáo bệnh viện gửi Sở Y tế bình thường thôi nhưng cũng có những thông tin gây hoang mang trên mạng xã hội” - ông Thơ nói.

Hay như thông tin du thuyền World Dream được xác định có chở người nhiễm virus Corona ghé Đà Nẵng, ông Thơ cho hay vụ việc đã qua 14 ngày.

“Đà Nẵng đã triển khai những biện pháp y tế cần thiết. Chúng tôi làm trăm ngàn thứ việc chứ không chỉ chừng đó” - ông Thơ nói.

Cũng theo Chủ tịch Đà Nẵng, virus Corona đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Nguyên nhân là việc mua nguyên vật liệu từ Trung Quốc gặp khó...

“Pháo hoa tới đây (Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2020 - PV) có bắn hay không cũng chưa biết, vì muốn mua pháo hoa thì chỉ có Trung Quốc bán thôi… Làm sao hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch gây ra, cố gắng ổn định sản xuất, chăm lo đời sống người dân, ổn định tâm lý nhà đầu tư. Các ngành phải làm việc với sức lực gấp đôi, gấp ba so với bình thường” - ông Thơ nhấn mạnh.