Báo động học sinh đuối nước thương tâm

Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em tại TP.HCM - Thực hiện chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường có hồ bơi tổ chức dạy bơi cho tất cả học sinh trong trường, đảm bảo 100% học sinh biết bơi sau khi ra trường… Khuyến khích học sinh tham gia tập luyện bơi lội và thành lập đội năng khiếu, CLB bơi lội trong nhà trường; - Tổ chức giải bơi lội học sinh và các hoạt động thể thao dưới nước như tổ chức festival bơi lội học sinh cấp quận; tổ chức giải bơi lội Hội khỏe Phù Đổng cấp quận; tổ chức ngày hội xuống nước… - Bồi dưỡng tập huấn giáo viên và học sinh về bơi lội. Cuối cùng, cấp giấy chứng nhận phổ cập bơi học đường. Những học sinh có tham gia tập luyện bơi lội thường xuyên, có sức khỏe, có khả năng bơi từ 25 m trở lên đều được quyền đăng ký kiểm tra, nếu đạt sẽ được cấp thẻ chứng nhận bơi học đường. Một năm ở Việt Nam có trên 6.000 người, trong đó có gần 2.000 trẻ em bị chết do đuối nước, tỉ lệ bằng khoảng 5,9/100 ngàn người. Tỉ lệ này cao gấp 10 lần so với các nước phát triển và cao hơn tỉ lệ các nước ASEAN là 5,2/100 ngàn người. Mức độ trung bình thế giới là 4,3/100 ngàn người.