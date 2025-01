Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm 23/01/2025 17:38

(PLO)- Vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được lực lượng công an tập trung xử lý nếu có sai phạm.

Ngày 23-1, tại buổi gặp mặt Báo chí đầu xuân năm mới 2025, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành của Nhà báo, Phóng viên, Biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng trao đổi, cung cấp một số thông tin các vụ án trên địa bàn trong năm qua.

Trong đó, vụ việc khởi tố hai vợ chồng sử dụng chất hàn the để sản xuất giò chả với số lượng lớn rồi cung cấp ra thị trường trong thời gian khá dài.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cung cấp thông tin. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, vụ việc này, trước đó lực lượng công an đã phát hiện cơ sở này sản xuất giò chả có hàn the và đã xử phạt hành chính nhằm răn đe, không tái diễn hành vi.

Tuy nhiên, cơ sở này vẫn tiếp tục thực hiện bỏ hàn the vào giò chả rồi đưa ra các chợ để nhập sỉ cho các cơ sở, bán cho người tiêu dùng.

Trước hành vi này, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra lần hai và phát hiện nên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai vợ chồng.

Chia sẻ thêm, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo các địa phương tập trung xử lý, trong đó có TP Đà Nẵng.

Chính vì vậy, thời gian đến, lực lượng Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đấu tranh, xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Song song với các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, vấn đề về môi trường cũng được lực lượng công an tập trung xử lý theo quy định.

Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố đối với hai vợ chồng Phạm Xu Tý và Võ Thị Tuyệt.

Ảnh: MT.

Như PLO đã đưa tin, ngày 21-1, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử đối với Phạm Xu Tý (41 tuổi, trú quận Thanh Khê) và Võ Thị Tuyệt (vợ Tý) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo cáo trạng, tháng 4-2024 đến ngày 20-12-2024, hai vợ chồng ông Tý đã trộn hàn the vào thịt để sản xuất giò chả.

Số giò chả chứa hàn the này được đi bán với giá từ 120.000 đến 180.000đ/kg và thu lợi bất chính 20 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ 518kg chả bò, 97kg chả heo, 90kg chả da heo, 122kg chả quết có chứa hàn the.

Khai nhận tại toà, vợ chồng ông Tý nói lý do trộn hàn the vì trước đó sản xuất giò chả mà không bán hết, nhanh hỏng nên tiếc. Từ đây, lên mạng xã hội học xem cách làm trộn hàn the rồi ra chợ Cồn mua hàn the về thực hiện.

Tháng 4-2024, ông Tý ra chợ Cồn mua hàn the với giá 300.000/10kg.

Về nguồn gốc thịt heo và nơi bán số giò chả chứa hàn the, vợ chồng ông Tý khai nhập thịt heo ở chợ khoảng 30 đến 50kg/1 ngày. Từ đó, xay thịt và bỏ hàn the rồi đưa giò chả chứa hàn the này ra chợ nhập lại cho các quầy mà mình đã mua thịt.

Hình thức mua và bán lại là 1 kg thịt sẽ đưa lại 1kg giò chả.

Giò chả bị phát hiện có chất hàn the. Ảnh: MT.

Ngoài ra, vợ chồng ông Tý cũng bán giò chả chứa hàn the cho khách khi đến mua trực tiếp tại xưởng.

Cùng về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Xu Tý 3 năm 6 tháng tù và Võ Thị Tuyệt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách 5 năm. Bị cáo Tý cũng bị tuyên phạt bổ sung 40 triệu đồng và bị cáo Tuyệt là 20 triệu đồng.