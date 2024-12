Khởi tố 2 vợ chồng sản xuất cả tấn giò chả chứa hàn the 28/12/2024 08:37

(PLO)- Qua kiểm tra, Công an TP Đà Nẵng phát hiện cơ sở sản xuất giò chả có chứa chất hàn the với số lượng gần 1 tấn chả.

Công an TP Đà Nẵng vừa thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam đối với chủ cơ sở sản xuất giò chả có chứa chất hàn the trên địa bàn.

Theo đó, qua kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn TP, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 1 tấn chả (chả bò, chả heo...) của cơ sở sản xuất chả PXT (số 41 Nhơn Hòa 12, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) do ông Phạm Xu Tý làm chủ - dương tính với chất hàn the (Natri Borat).

Giò chả dương tính với chất hàn the. Ảnh: CA

Công an đã thu 9 mẫu chả gửi cơ quan chức năng kiểm định chất lượng. Kết quả toàn bộ các mẫu này đều phát hiện hàn the.

Công an khởi tố hai vợ chồng chủ cơ sở sản xuất giò chả có chất hàn the. Ảnh: CA

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Xu Tý (40 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cùng hành vi trên, công an cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Tuyệt (vợ Tý, 33 tuổi).