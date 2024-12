Bắt thêm 16 người liên quan đến vụ mua bán, tàng trữ chất độc xyanua 27/12/2024 19:43

(PLO)- Công an quận 12, Công an TP.HCM vừa bắt thêm 16 người liên quan đến việc mua bán, tàng trữ chất độc xyanua.

Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Văn Nghĩa (45 tuổi, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Tạ Trần Huấn (42 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) Bùi Hồng Quang (37 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), Dương Đức Dũng (51 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất độc xyanua.

Cơ quan điều tra khám xét, thu giữ tổng cộng thu giữ tổng cộng 20 kg chất độc xyanua và nhiều tang vật khác có liên quan.

Quang, Nghĩa và Huấn (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, khi mở rộng vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất độc xảy ra tại Công ty tại Công ty TNHH Thương mại HBC (khu dân cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) khởi tố ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 tiếp tục khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 12 người để điều tra về tội mua bán trái phép chất độc.

Công an khám xét, kiểm tra nhiều địa điểm liên quan. Ảnh: CA

Công an quận 12 đã thu giữ thêm 1 kg chất độc xyanua đã mua bán trái phép từ Công ty TNHH Thương mại HBC.

Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an TP.HCM trong thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, gắn với cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2025.

Số lượng lớn chất độc xyanua bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Đến nay, Công an TP đã khởi tố bảy vụ án, 43 bị can để điều tra về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất độc sự; thu giữ tổng cộng gần 9,7 tấn xyanua, 315 kg axit sulfuric, 105 kg axit cholhidric cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Trong đó, Công an TP đã thành lập nhiều tổ công tác để tiến hành truy xét các đầu mối tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hồi hơn 455,5 kg xyanua đã mua bán trái phép.