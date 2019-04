Bé 5 tuổi vì chuyện nợ của người lớn chưa dám đến trường

Chiều 10-4, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Vinh (Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi đã vào cuộc vụ việc Trường Mầm non ABC ngừng tiếp nhận, ngừng dạy học sinh Nguyễn Băng T. (5 tuổi, trú TP Vinh). Chúng tôi đã yêu cầu nhà trường tiếp tục dạy học em T. còn việc học phí thì giải quyết giữa kế toán nhà trường với phụ huynh học sinh, quyền lợi của học sinh phải đảm bảo. Chỉ còn hai tháng nữa kết thúc năm học và em T. chuẩn bị lên lớp 1 rồi, nếu nhà trường khó khăn thì báo cáo với Phòng GD&ĐT để có chỉ đạo. Tôi được biết, nhà trường đã chấp nhận yêu cầu của chúng tôi, trường đã có giấy mời gửi gia đình ngày 10- 4 cho học sinh T. đến trường học và mời phụ huynh lên làm việc”.



Em Nguyễn Băng T. từng bị Trường Mầm non ABC từ chối tiếp nhận và dạy học em phải đứng từ cổng nhìn vào.

Bà Thảo nói, quan điểm của Phòng GD&ĐT TP Vinh là rõ ràng, việc của người lớn là người lớn giải quyết, còn việc học tập của học sinh phải đảm bảo.



“Năm học trước, cơ sở mầm non ABC cũng đã xảy ra sự việc cô giáo bạo hành trẻ. Nay Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã chỉ đạo quyết liệt, nếu trường không đảm bảo được việc dạy học cho học sinh thì có thể rút giấy phép”- bà Thảo nói.

Theo bà Thảo hiện việc quản lý các trường mầm non tư thục đang gặp khó khăn, bởi nhiều chủ trường làm theo kiểu kinh doanh, không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Sắp tới Phòng GD&ĐT TP Vinh sẽ cử cán bộ vào TP Hồ Chí Minh học tập việc quản lý các trường mầm non ngoài công lập.



Giấy mời gửi phụ huynh và yêu cầu đến trường giải quyết.

Tối 10-4, bà Nguyễn Thị Nhung (bà nội em T, trú phường Lê Mao, TP Vinh) cho biết: “Chúng tôi đã nhận được giấy mời của nhà trường mời đưa cháu đến trường tiếp tục học và trong giấy mời yêu cầu bố của cháu đến giải quyết các khoản đóng góp. Bố và mẹ của cháu T. đã ly hôn lúc cháu mới lên một tuổi, nay bố cháu đang đi làm ở Lào.



Sáng 10-4, tôi gọi cháu thức dậy đi học, nhưng cháu nói “cháu bị trường đuổi học rồi, cháu không dám đến trường nữa, cháu sợ”. Cháu cũng nói nhớ hai cô giáo, nhưng sợ bà chủ phụ trách trường. Do cháu đang còn khiếp sợ và bị chấn thương tâm lý nên chúng tôi đang cho cháu ở nhà và nguyện vọng muốn chuyển cho cháu về học Trường Mầm non phường Lê Mao”.

Như đã đưa tin, vào đêm ngày 8 và 9-4, trên mạng xã hội xuất hiện clip người thân của bé T. bức xúc việc Trường Mầm non ABC (phường Lê Lợi, TP Vinh) đưa ra thông báo vào ngày 6-4 về việc trường ngừng nhận và dạy bé T: “Năm học 2018-2019, từ tháng 2 đến tháng 4-2019, phụ huynh cháu Nguyễn Băng T. vẫn chưa thanh toán tiền ăn, tiền học phí cho nhà trường với tổng số tiền hơn 39 triệu đồng...”. Thông báo do ông Lê Thanh Sơn, chủ trường ký có đóng dấu đỏ của Trường Mầm non ABC.



Báo cáo của chủ Trường mầm non ABC.

Thông báo cũng đề nghị phụ huynh bé T. đến văn phòng nhà trường để giải quyết. Trong clip, bà nội của bé T. cũng đưa ra quyển sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường có ghi các khoản đóng góp và khẳng định gia đình không nợ tiền... Sự việc trên nhanh chóng được chia sẻ và gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người lên án trường ngưng tiếp nhận trẻ vào học vì chuyện người lớn là không nên.



Anh Nguyễn Thanh Tr (bố bé T.), cho rằng: "Trước đây, con trai của chủ Trường mầm non ABC còn nợ tôi khoản tiền 40 triệu đồng. Nhưng vì sau đó anh này đi làm ăn xa nên mẹ của anh ấy (chủ trường mầm non ABC) giao ước sẽ trừ dần sang tiền học, tiền ăn hàng tháng cho cháu T.”.