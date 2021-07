Ngày 1-7, Chính phủ ban hành gói an sinh 26.000 tỉ đồng hỗ trợ lao động, DN với 12 chính sách mới ban hành trực tiếp hỗ trợ tiền mặt một lần cho NLĐ bị mất việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng do ảnh hưởng dịch, nhóm yếu thế như lao động nữ mang thai, các F0, F1, trẻ em bị ảnh hưởng do dịch…