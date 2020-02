Cần Thơ, An Giang: “Né' Corona, học sinh nghỉ tiếp đến 17-2

Ngày 7-2, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh cho biết, UBND TP Cần Thơ đã quyết định cho học sinh toàn TP tiếp tục nghỉ học thêm một tuần nữa để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên địa bàn TP Cần Thơ.



Vệ sinh khử trùng trường học trên địa bàn quận Ninh Kiều. Ảnh: CHÂU ANH

Theo bà Ánh, lý do để TP quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ là để tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh. Đồng thời, do thời gian ủ bệnh là 14 ngày nên lấy mốc từ ngày mùng 5 Tết là ngày mọi người nghỉ Tết xong trở lại gia đình là vào thứ 5 (ngày 13-2). Còn lại hai ngày cuối tuần để các trường thông tin về tình hình của học sinh. Do đó, TP tiếp tục cho học sinh nghỉ hết tuần tới, học sinh sẽ đi học trở lại vào ngày 17-2.

Trước đó, chiều 1-2, Chủ tịch UBND TP Lê Quang Mạnh đã quyết định lùi lịch học của học sinh, sinh viên lại ít nhất một tuần. Ông Mạnh yêu cầu trong thời gian nghỉ thêm này ngành giáo dục cho rà soát các học sinh, sinh viên có đi lại qua vùng có dịch bệnh hay không, biện pháp rà soát phù hợp không gây hoang mang cho người dân.

Đồng thời, chủ tịch UBND TP giao cho Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục vệ sinh môi trường các trường học, hướng dẫn cho giáo viên, nhân viên cách phòng bệnh cho học sinh và cách xử trí khi xảy ra các vấn đề liên quan...

Theo đó, toàn bộ các trường học trên địa bàn TP trong tuần này đã hoàn tất công tác khử trùng, vệ sinh trường lớp và thiết bị dạy học. Giáo viên liên hệ với phụ huynh để nắm tình hình học sinh đi du lịch, thăm gia đình ở các địa phương khác ngoài TP trong dịp tết…

. Ngày 7-2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang vừa có thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học để thực hiện các biện pháp khử khuẩn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo đó tất cả các học sinh, học viên ở các nhóm trẻ, đơn vị trường học, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 16-2.

Trước đó, Trường Đại học An Giang cũng đã có thông báo cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 17-2 để tránh dịch Corona.