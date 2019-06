Cần Thơ bàn giải pháp bảo vệ hơn 124.000 con heo trước dịch tả

Ngày 5-6, UBND TP Cần Thơ Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn TP Cần Thơ.



UBND TP Cần Thơ họp với các quận/huyện, sở/ngành về tình hình và bàn giải pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi.



Ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các quận/huyện tăng cường tuyên truyền đến tận hộ nuôi về diễn biến tình hình, tác hại bệnh và cách phòng, chống... làm sao để các hộ nuôi phải nắm rõ vấn đề này. Đồng thời, ông Dũng cũng đề nghị các quận/huyện khi tiêu hủy heo bệnh phải tuân thủ đúng hướng dẫn đã quy định về hố chôn, khoảng cách khu dân cư...

“Yêu cầu hai trạm kiểm dịch động vật của TP và các chốt kiểm dịch duy trì hoạt động 24/24, đảm bảo đủ lực lượng trực. Các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc mua bán, nhất là các điểm giết mổ, giải quyết dứt điểm điểm giết mổ lậu. Không để xảy ra điểm giết mổ lậu trên địa bàn” – ông Dũng yêu nhấn mạnh.



Lực lượng chức năng xử lý heo chết vì dịch tả lợn châu Phi ở Cần Thơ.



Ông Phạm Trường Yên – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 4-6, trên địa bàn TP, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 50 hộ chăn nuôi lợn thuộc 17 xã, phường của 5 quận, huyện (Cái Răng, Bình Thủy, Ninh Kiều, Phong Điền và Ô Môn). Hiện có 1.528 con đã tiêu hủy, chiếm tỉ lệ rất nhỏ (khoảng 1,2%) trong tổng đàn heo của TP. Số heo còn lại là hơn 124.300 con cần phải tăng cường bảo vệ, tránh lây lan.

Theo ông Yên, diễn biến thời tiết hiện nay rất phù hợp cho dịch bệnh lây lan, thời gian tới có khả năng lây lan khó kiểm soát, gây hậu quả nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi heo, thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người chăn nuôi…

Ông Yên nêu một số giải pháp như khuyến khích người chăn nuôi không tái đàn trong thời điểm hiện nay. Xuất chuồng ngay những đàn đủ tiêu chuẩn để tránh thiệt hại. Tăng cường công tác kiểm dịch động vật và tiêu độc phương tiện vận chuyển tại hai trạm kiểm dịch động vật. Tăng cường tần suất tiêu độc, sát trùng khu vực chăn nuôi xung quanh khu vực nuôi… Tăng cường kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật.

Theo báo cáo của đại diện Sở Công thương, giá heo hơi ngày 4-6 khoảng 31.000-33.000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với tuần trước. Giá heo thành phẩm thì tương đương tuần trước. Sức mua thịt heo giảm 25-30% tập trung chủ yếu ở các chợ truyền thống do tâm lý người dân còn băn khoăn về kiểm soát nguồn thịt ở chợ. Trong khi đó, sức mua thịt heo ở các siêu thị và cửa hàng tiện lợi lại tăng từ 40-50% so với trước dịch.

Đại diện Sở Công thương dự báo tình hình dịch bệnh còn lây lan nên giá sẽ còn xuống thấp. Cùng với đó thì sức mua ở các chợ truyền thống tiếp tục giảm và tăng ở các siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Trong tuần này, Sở sẽ làm việc với các bên liên quan để rà soát nguồn thịt heo để nắm tình hình nguồn cung trong thời gian tới.