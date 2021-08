Không có thẻ cử tri nên chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19? Nhiều người dân ở phường 28 quận Bình Thạnh thắc mắc một số trường hợp người dân chưa được tiêm vaccine vì không có thẻ cử tri (Thẻ cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp _PV). Một số trường hợp họ không đi bầu cử, có trường hợp đã bầu cử nhưng chuyển đến chỗ trọ mới…

Hẻm 149 phường 28 quận Bình Thạnh bị phong toả trước đó. Ảnh: NGUYỄN TRÀ “Tôi thắc mắc tại sao dịch bệnh diễn biến phức tạp như vậy, nhưng tổ trưởng tổ dân phố chỗ tôi lại yêu cầu người dân phải có thẻ cử tri mới được tiêm”- người dân đặt thắc mắc. Người này cho biết họ ở khu phố 1, phường 28, quận Bình Thạnh. Anh N (hẻm 149, phường 28 quận Bình Thạnh) xác nhận anh chưa được tiêm. Bạn cùng phòng trọ với anh và nhiều người xung quanh đã được tiêm nhưng anh chưa được vì không có thẻ cử tri. “Tôi cũng không biết đợt sau tiêm là lúc nào. Nhưng đến lượt, tôi sẽ đi tiêm”- anh nói. Về việc này, ông Mai Quang, Chủ tịch Phường 28 Quận Bình Thạnh nói: "Có thể do nhiều lý do mà họ chưa được tiêm như bệnh nền, huyết áp...". Khi chúng tôi khẳng định, người dân phản ánh chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 do không có thẻ cử tri, ông Mai Quang nói người dân phản ánh vụ việc liên hệ tổ trưởng hoặc chị Tú phó chủ tịch để được hướng dẫn. Chúng tôi đang tiếp tục liên hệ lại ông Quang và một số cơ quan chức năng để có câu trả lời khách quan, đa chiều về vấn đề này.