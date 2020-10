Chú gấu mèo 'vượt biên' sang Việt Nam sẽ vào Thảo Cầm Viên

Trước đó, ngày 29-9 Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) nhận được cuộc điện thoại qua đường dây nóng nói rằng có người muốn chuyển giao một cá thể gấu mèo. Người này cho biết vị khách không mời này được phát hiện trong thùng container sườn nhập khẩu từ Mỹ của công ty mình.

Rất nhiều kiện hàng sườn đã bị chú gấu mèo cào xé, khui nham nhở. Những người chứng kiến sự việc cho rằng việc “chén” no say nhiều thùng thịt sườn đã giúp chú gấu mèo này béo tốt “vượt biên” thành công trong suốt 35 ngày trong điều kiện nhiệt độ âm 18 độ C.

Sau khi được phát hiện, chú gấu mèo đã được bàn giao cho đội cứu hộ của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đem về chăm sóc.



Chú gấu mèo sau 35 ngày trong thùng container vẫn béo ú nhờ "chén" số thịt sườn.

Ông Mai Khắc Trung Trực (Giám đốc xí nghiệp động vật thuộc Công ty TNHH Thảo Cầm Viên Sài Gòn) cho biết: Lúc mới tiếp nhận, chú gấu mèo phải thay đổi nhiệt độ đột ngột nên đội cứu hộ phải dùng biện pháp cho chú thích nghi với môi trường mới, sau khoảng một giờ, cơ thể gấu mèo mới dần ấm lên. Hiện tại, chú đang được cách ly riêng, sức khỏe ổn định. Dự kiến trong tuần này, chú gấu sẽ được cho nhập đàn với các cá thể gấu mèo khác của Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

“Trước mắt, đội ngũ cứu hộ tiếp nhận cá thể gấu mèo này để chăm sóc sức khỏe, giúp chú có cuộc sống bình thường trở lại”, ông Trực cho biết thêm.



