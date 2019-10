Bạn bè, đồng nghiệp, những người từng có cơ hội làm việc và trò chuyện với Thứ trưởng Lê Hải An đều đăng tải trên trang facebook cá nhân của mình về thông tin trên với sự đau lòng, thương tiếc.

Trên trang facebook của mình, Tiến sĩ Lê Thống Nhất, Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần trường học lớn Việt Nam (Big school) viết: “Tin từ Bộ GD&ĐT: Đồng chí Lê Hải An, sinh năm 1971, Uỷ viên Ban cán sự Đảng; Bí thư Đảng ủy Bộ; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, do tai nạn đã từ trần vào lức 7 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10 năm 2019, tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi.

Thông tin được đăng tải đã nhận được rất nhiều lời bình luận, sẻ chia từ mọi người Đột ngột và vô cùng thương tiếc Thứ trưởng Lê Hải An. Đời thật là vô ngã, vô thường; hay Vô cùng thương tiếc! Một tổn thất lớn cho giáo dục; Vô cùng thương tiếc Thứ trưởng! Một tài năng đang chín và nở rộ, một tương lai tươi sáng của giáo dục nước nhà đang cần có sự đóng góp của anh; Vô cùng thương tiếc !Đây là một tổn thất cho nền giáo dục….



Cộng đồng mạng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: chụp màn hình

Chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình, anh Nguyễn Phạm Đăng Khoa viết:

“Thứ trưởng Lê Hải An qua đời

Sáng nhận tin quá shock. Chỉ mới ít ngày trước còn nhắn tin, anh cho biết đang đi học tập trung. Chỉ mới hôm kia, ngồi với chú Trần Cảnh, vẫn còn khen anh. Mình và anh còn 1 cái duyên mà từng bất ngờ nhận ra nhau là cả 2 đều xai Balackberry. Cộng đồng BB chỉ cần nhắn cho nhau là nhận ra. Hai người thỉnh thoáng nhắn cho nhau vì cái duyên như thế.

Vậy mà sáng nay nghe tin không tin nổi. Anh ngã từ tầng 8 cơ quan xuống và không qua được.

Ở Bộ, ai cũng thương Thứ trưởng vì hiền lành, tử tế. Bên ngoài cũng vậy. Vì tính tình hiền lành, khiêm nhường, tránh thi phị nhưng năng lực cao.

Anh khiêm nhường đến mức đến nay, có lẽ bài phỏng vấn của mình là bài phỏng vấn duy nhất mà anh đứng ra trả lời với cương vị là Thứ trưởng.

Xin thắp một nén nhang cho anh. Anh mất đi là sự mất mát lớn của gia đình, của Bộ GD&ĐT, của ngành giáo dục.

Yên nghi nhé anh!

(Xin lưu giữ bài viết này như 1 kỷ niệm cùng anh)

Bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, anh Trần Huỳnh chia sẻ trên trang facebook của mình:

“Cầu mong anh ra đi thanh thản

Mới vừa trao đổi công việc với anh đây thôi…

Anh là lãnh đạo cấp bộ rất gần gũi…Anh nhiệt tình hỗ trợ anh em phóng viên trong công việc.

Lần gần đây nhất, dù đang rất bận rộn công tác, họp hành liên miên nhưng anh vẫn nhiệt tình. Khi đi máy bay, tôi điện thoại anh không được, sau đó anh cũng chủ động liên lạc lại…

Một số lần, anh không trực tiếp trả lời phòng vấn mà phân công cho cấp dưới … và anh luôn nhắn tin cho tôi: “Anh chỉ đạo rồi. Chắc ít phút nữa em nhé!. Sau đó, chừng 1,2 giờ sau anh lại nhắn tin: “Em nhận được thông tin chưa?”..

Nói thật, làm việc với lãnh đạo cấp bộ mà gặp được người như anh ấy mình luôn cảm thấy dễ chịu, gần gũi…

Sáng nay, nghe tin anh ấy mất mà bàng hoàn, nhưng ai ngờ đó là sự thật!

Mở lại điện thoại coi tin nhắn mới hôm nào anh nói: “Hẹn hôm nào vào HCMC mấy anh em gặp nhau nhé..”

Anh mới hẹn vậy mà sao anh lại vội ra đi vậy anh?

Vĩnh biệt Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An. Ra đi thanh thản anh nhé!

Ngày 17-10, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Lê Hải An, đã tử vong do tai nạn rơi từ tầng cao tại tòa nhà trụ sở Bộ GD&ĐT Hà Nội.

Trụ sở Bộ GD&ĐT ở địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hiện khu vực này đã bị phong tỏa, không cho ai ra vào, kể cả công nhân, viên chức làm việc tại Bộ, nguồn tin của PLO cho biết.

Ông Lê Hải An sinh ngày 11-4-1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là con trai út của nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn toán trước đây.

Ông là kỹ sư địa vật lý tại ĐH Thăm dò địa chất Matxcơva, CHLD Nga, Thạc sĩ dầu khí tại ĐH Tổng hợp Brunei, Tiến sĩ dầu khí tại ĐH Heriot - Watt, Vương quốc Anh...

Ngày 2-11 -2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải An - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT kể từ ngày 02/11/2018.

Tháng 2/2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Một số hình ảnh cùng gia đình của Thứ trưởng Lê Hải An và những hoạt động của Thứ trưởng trong thời gian qua:



Một bức ảnh của gia đình Thầy Lê Hải Châu năm 1977. Ảnh: Bigschool



Gia đình Thầy Lê Hải Châu ngày 5/2/2016 - mừng Thầy 90 tuổi. Ảnh: Bigschool



Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An. Ảnh: Bigschool



PGS.TS Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại họp báo công bố Luật Giáo dục đại học ngày 12-11-2018



Thứ trưởng Lê Hải An tập huấn quy trình, quy chế thi mùa thi 2019



Chiều 25/6/2019, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Lê Hải An, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi quốc gia năm 2019 làm trưởng đoàn, tới kiểm tra và làm việc với Ban chỉ đạo thi quốc gia tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN.



Thứ trưởng Lê Hải An động viên thí sinh Dương Văn Hùng bị gãy chân trong mùa thi 2019



Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An động viên học sinh lớp 12 Cao Bằng cố gắng ôn tập trong kỳ thi 2019