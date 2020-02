Đà Nẵng đã chuẩn bị tình huống xấu nhất với Corona

Chiều 5-2, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, và các đơn vị liên quan đã đi kiểm tra một số địa điểm, cơ sở dự kiến là nơi cách ly phòng, chống dịch do chủng mới virus Corona gây nên.



Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết thành phố đã và đang chuẩn bị sẵn phương án để ứng phó với dịch Corona. Ảnh: HẢI HIẾU

Tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an), lãnh đạo bệnh viện cho biết đơn vị sẵn sàng tạo mọi điều kiện để tiếp nhận, điều trị nếu có bệnh nhân bị dương tính với virus Corona (nCoV). Ngoài hai tòa nhà với hàng trăm giường bệnh, bệnh viện cũng đã chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị để làm nơi tiếp đón, cách ly và điều trị cho bệnh nhân.

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV diễn biến phức tạp trong những ngày qua khiến lãnh đạo Đà Nẵng rất lo lắng. Đến thời điểm này, Đà Nẵng chưa có trường hợp nào dương tính với nCoV, tuy nhiên TP đã chuẩn bị sẵn các phương án và sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất xảy ra.

Tiếp đó, ông Thơ cùng đoàn công tác lần lượt đi kiểm tra ba địa điểm khác là khách sạn Phước Mỹ An, Trung tâm Phụng dưỡng người có công (Bộ LĐ-TB&XH) và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.



Ông Thơ đi thăm hỏi các trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đang được cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: T.AN

Báo cáo với chủ tịch thành phố, lãnh đạo hai đơn vị này cũng cho biết sẵn sàng để cho thành phố thu dụng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân viên phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, Trung tâm Phụng dưỡng người có công sẽ nhường 2 tòa nhà với 141 phòng để Đà Nẵng sử dụng, làm nơi cách ly các bệnh nhân.

Cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các đơn vị, ông Thơ đề nghị lãnh đạo ngành y tế TP sớm lên kế hoạch tổ chức tập huấn cho các cán bộ, nhân viên tại những nơi này.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản triển khai Công văn hỏa tốc 164 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị cách ly phòng, chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, TP của Trung Quốc trong vòng 14 ngày.

Đối với các trường hợp nghi nhiễm nCoV, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế.

Đối với những người nhập cảnh từng đi qua tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) phải được coi như trường hợp nhiễm bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay tại cơ sở đã được chuẩn bị điều kiện cách ly theo quy định. Đồng thời, áp dụng các biện pháp tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly.

Chủ tịch Đà Nẵng giao Công an TP phối hợp với Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, Sở Du lịch tham mưu UBND TP chọn một số địa điểm để làm cơ sở cách ly. Các địa điểm đề xuất chọn được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để đưa vào sử dụng phù hợp với số lượng đối tượng cần cách ly. Trong đó, lưu ý một số địa điểm như Bệnh viện 199 của Bộ Công an, Nhà khách Công an TP (khách sạn Phước Mỹ An), Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng khu vực miền Trung và một số khách sạn có khoảng cách hợp lý với các khu dân cư xung quanh.

Trên cơ sở danh sách các điểm được chọn, Sở Y tế hướng dẫn về chuẩn bị điều kiện cách ly cũng như quy trình cách ly theo quy định...