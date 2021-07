Ngày 21-7, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ tiếp nhận Đoàn cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đến hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Long An.



Trước tình hình dịch bệnh của Long An đang diễn biến phức tạp, khó lường, để hỗ trợ, sẻ chia với Long An trong công tác phòng chống dịch, ngày 18-7, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định thành lập đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại tỉnh Long An.

Đoàn công tác gồm 79 người được chia thành 2 tổ. Trong đó, tổ điều trị gồm 29 người và tổ lấy mẫu xét nghiệm gồm 50 người.



Đoàn cán bộ y tế Bắc Giang đến hỗ trợ Long An phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV

Trước khi đến hỗ trợ tỉnh Long An phòng chống dịch, các thành viên của đoàn đều được xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và được tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Đoàn cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang chính thức nhận nhiệm vụ tại Long An vào sáng 21- 7. Đoàn công tác được chi viện cho các bệnh viện tại Long An như: Bệnh viện Phổi, bệnh viện Đa Khoa Long An, bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc và Trung tâm Y tế các huyện: Tân Trụ, Mộc Hóa, Cần Đước, Bến Lức, Đức Hòa, TP.Tân An nhằm giúp tỉnh Long An phòng chống dịch COVID-19.



Đoàn cán bộ y tế Bắc Giang đã đến Long An. Ảnh: PV

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được trân trọng tình cảm của tỉnh Bắc Giang đối với Long An và sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế đến hỗ trợ Long An.

Đồng thời Bí thư tỉnh mong muốn các đơn vị tiếp nhận tạo điều kiện tối đa cho đoàn công tác làm nhiệm vụ, có sự phối hợp chặt chẽ, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện thật tốt công tác phòng chống dịch, sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, Long An là một trong những tỉnh trong khu vực ĐBSCL là điểm nóng của dịch bệnh COVID -19. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An, tính đến 18 giờ 30 phút tối 20-7, tỉnh Long An đã ghi nhận 2.301 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 92 ca được điều trị khỏi và 13 ca đã tử vong.