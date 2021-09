Ròng rã suốt gần ba tháng nay, tại Nhà thiếu nhi quận 9, Nhà văn hóa Thủ Đức, Ủy ban MTTQ TP.HCM tại quận 1, từng hàng xe luôn ra vào tấp nập từ sáng tới chiều. Những chuyến xe tải chở hàng từ khắp nơi đổ về, những đoàn xe bán tải nối đuôi nhau nhận hàng rồi tỏa đi khắp các quận, huyện, các bếp ăn, bệnh viện dã chiến, các cơ sở tôn giáo…

“Nổ” hàng bất kể ngày đêm

Trụ sở Ủy ban MTTQ TP.HCM 8 giờ sáng, chiếc xe tải chở 30 tấn rau củ quả từ Lâm Đồng đậu trước trụ sở. Hàng chục chiếc xe bán tải thuộc Diễn đàn Caravan Việt Nam cũng đã nối đuôi nhau chuẩn bị vào việc. Chủ của mỗi xe bán tải đều là tình nguyện viên chở hàng với đủ thể loại: rau củ, gạo, mì tôm, vật tư y tế…



Anh Nguyễn Chí Đức đội mưa căng bạt che chắn, bảo vệ số hàng hóa trên xe để kịp đưa đến các điểm tập kết phục vụ bà con. Ảnh: CRV

Trước khi chở rau củ từ MTTQ TP đến một cơ sở tôn giáo tại quận 8, chiếc xe bán tải của anh Nguyễn Chí Đức (là chủ một doanh nghiệp (DN) nhỏ) đã chạy được hai cuốc. 7 giờ sáng, anh từ nhà ở quận 11 chạy qua đường Võ Văn Kiệt để nhận hàng là một xe bánh pía gửi cho các bác sĩ tuyến đầu. Sau đó, anh tiếp tục chở hàng đến cho một xóm trọ. 12 giờ trưa, chưa kịp ăn trưa, anh nhận lệnh chở rau củ sang quận 8. Buổi chiều, có thêm một chuyến xe 21 tấn hàng “cập bến” tại trụ sở Ủy ban MTTQ, anh sẽ quay lại đó tiếp tục cùng các đồng đội làm nhiệm vụ…



Trong đội bán tải, anh Đức được xem là một trong những bác tài “lì lợm” nhất bởi anh làm việc gần như không biết mệt mỏi. Không chỉ tham gia chở hàng bằng xe bán tải từ MTTQ đi khắp nơi trong TP mà anh còn lái xe tải đi nhận hàng từ các tỉnh Bình Thuận, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang…

Riêng trong bảy ngày qua, anh Đức chạy liên tục bảy chuyến xe tải xuống Đồng Tháp để nhận hàng chục tấn rau củ không nghỉ ngày nào. Sáng đi, chiều về. “Nhiều hôm, xuống hơi trễ do phải qua rất nhiều chốt, lúc quay về đến MTTQ cũng đã khuya. Anh em ở MTTQ xuống hàng trong đêm để sáng mai mình tiếp tục quay đầu xe xuống Đồng Tháp, rồi về trong ngày” - anh Đức chia sẻ.

Tham gia đội vận chuyển tình nguyện cho MTTQ TP từ đầu tháng 8, lúc TP đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, anh Đức bị nhiễm COVID-19. Rồi anh khỏi bệnh sau hai tuần và quay lại tiếp tục công việc. “Mình thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người khi được ra ngoài cống hiến một phần sức lực, giúp cho TP trong lúc này, còn hơn rất nhiều người mắc bệnh đang phải ở trong các bệnh viện, khu cách ly…” - anh Đức nói.

Ngồi lặng lẽ bên vỉa hè đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1 sau cuốc đầu tiên chở hàng xuống TP Thủ Đức, anh Lê Văn Thuận (quận 4) đã sẵn sàng cho chuyến xe thứ hai đi quận Tân Phú. Anh là chủ một DN kinh doanh bãi xe, gia đình có một chiếc xe tải và một chiếc xe bán tải thì anh đều tình nguyện mang ra phục vụ, một chiếc tham gia chở hàng tại MTTQ TP, một chiếc dùng chở hàng cho phường 13, quận 4.

Anh Thuận cho biết đây là lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến TP vắng lặng và khó khăn như bây giờ. “Tôi thấy may mắn vì mình có phương tiện, có một chút sức lực để giúp một phần nhỏ bé cùng TP chống dịch. Chỉ mong mình và các anh em trong đội luôn khỏe mạnh để chiến đấu đến cùng. Và cũng mong TP sớm đẩy lùi dịch bệnh để được trở lại nhịp sống bình thường, mọi người lại đi làm ăn, lại kiếm tiền…” - anh Thuận nói.

Suốt gần ba tháng nay, ngày nào cũng đều đặn có mặt đúng giờ, anh Thuận cho biết mọi người trong đội xe đều làm cho đến lúc nào hết việc mới thôi, bất kể sáng, chiều hay đêm khuya, cũng không kể mưa, nắng. Anh cho biết anh và các đồng đội chỉ cần nhận lệnh là đi liền, có hôm xe chở hàng từ các tỉnh lên gặp trục trặc giữa đường, mọi người vẫn phải chờ tại MTTQ để sẵn sàng khi hàng tới là vào vị trí. Có lúc xe hàng đến TP muộn thì phải 11-12 giờ đêm mới xong việc nhưng mọi người ai cũng vui vẻ, làm không biết mệt.

Hai tháng vận chuyển hơn 3.000 tấn hàng

Anh Kiều Huỳnh Thẩm Đăng Ninh, hiện là phó chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn - Nha Trang, đồng thời là chủ một DN tại TP.HCM. Anh cũng là một thành viên tích cực của Diễn đàn Caravan Việt Nam, tham gia vào đội xe bán tải tình nguyện suốt gần ba tháng qua. Anh Ninh cho biết trong đội xe tình nguyện hỗ trợ vận chuyển cho MTTQ TP có tới 95% là doanh nhân, các chủ DN đang hoạt động tại TP.HCM.

“Bình thường anh em chúng tôi đi đâu là có tài xế riêng nhưng đợt dịch này, mỗi anh em đều sẵn sàng tự lái xe hỗ trợ MTTQ chở hàng hóa, phục vụ cho người dân TP” - anh Ninh chia sẻ.

Tài xế đội xe bán tải cùng tham gia bốc hàng để chuẩn bị chở đến huyện Bình Chánh. Ảnh: VIỆT HOA

Theo anh Lý Việt Cường - một trong những người sáng lập Diễn đàn Caravan Việt Nam, trong tháng đầu tiên, đội xe đã vận chuyển được 1.325 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm, vật tư y tế và bất cứ thứ gì MTTQ TP cần. Ban đầu có tổng cộng 108 xe bán tải tình nguyện phục vụ vận chuyển hàng hóa và 36 xe trong đội phun khử khuẩn, hoạt động liên tục các ngày trong tuần. Tuy nhiên, sau một thời gian tham gia, một số thành viên nhiễm bệnh và có hoàn cảnh riêng nên đến thời điểm này còn 56 xe của đội vận chuyển tiếp tục hoạt động. Trong đó có năm xe tải và toàn bộ số xe còn lại là bán tải, mỗi thành viên tham gia đều tự dùng xe của mình và tự làm tài xế. Đội khử khuẩn còn 16 xe.

“Trung bình mỗi ngày đội chở 50-60 tấn hàng hóa. Có những lúc cao điểm là sáu container với 120 tấn hàng phải giải quyết trong ngày. Có càng nhiều hàng thì anh em càng mừng, vì sẽ có rất nhiều người khó khăn được nhận hàng hỗ trợ. Vì vậy, anh em luôn làm việc với tinh thần phục vụ cao nhất, hết việc chứ không kể thời gian” - anh Cường chia sẻ. Đồng thời, anh Cường cho biết các thành viên trong Diễn đàn Caravan Việt Nam sẽ đồng hành cùng MTTQ TP cho đến lúc nào TP hết dịch.•

Càng góp sức càng cảm nhận sự san sẻ, yêu thương của đồng bào Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để cùng chính quyền TP sớm dập tắt dịch bệnh để quay lại cuộc sống bình thường. Cả một đời người, lần đầu tiên chứng kiến TP như thế này, tham gia vào công tác xã hội cùng TP, càng cảm thấy sự gắn kết, yêu thương nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau của đồng bào mình. Đó là những khoảnh khắc, những kỷ niệm không thể nào quên. Anh KIỀU HUỲNH THẨM ĐĂNG NINH,

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn - Nha Trang

Các anh đã lăn xả chung tay cùng thành phố Suốt gần ba tháng qua, MTTQ TP đã nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời của Diễn đàn Caravan Việt Nam. Các anh xuất hiện đúng lúc lượng hàng hóa đổ về TP rất nhiều, có ngày lên đến hàng trăm tấn và phải giải quyết luôn trong ngày. Suốt hơn 60 ngày qua, các anh đã làm việc không biết mệt mỏi, công việc nhiều, áp lực lớn nhưng các anh luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó, ngại khổ, không than thở lời nào. Bình thường các anh đều là chủ DN nhưng giờ đều lăn xả làm tài xế, có khi thiếu người xuống hàng, các anh cũng xắn tay vào làm. Xe của các anh cũng là những “xế cưng” nhưng các anh vẫn sẵn sàng chở bất cứ hàng gì. Thay mặt thường trực MTTQ TP, xin được trân trọng tri ân sự đóng góp của các anh, những chủ DN, những công dân đã hết lòng vì TP trong những ngày qua cũng như trong những ngày tới. Bà HOÀNG MAI QUỲNH HOA, Chánh Văn phòng MTTQ TP.HCM