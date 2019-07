Bài thi vào lớp 10 được nâng từ 1 điểm lên 8 điểm

Chiều 11-7, ông Đỗ Văn Lợi, Phó giám đốc Sở GD & ĐT Hải Phòng, cho biết trong đợt chấm phúc khảo kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, có 8 thí sinh được trả lại điểm do ghép nhầm phách bài thi môn toán.

Điểm tăng vọt sau phúc khảo

Theo ông Lợi, sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, từ ngày 5 đến ngày 7-7, TP Hải Phòng đã tổ chức chấm phúc khảo cho 1024 bài thi của các thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo.

Trong tổng số các bài thi phúc khảo, môn toán có nhiều đơn phúc khảo nhất với 342 bài thi, môn ngữ văn đứng sau với 304 bài thi, môn tổ hợp có 186 bài thi, tiếp nữa là tiếng Anh điều kiện 76 bài thi, còn lại là các môn chuyên mỗi môn có từ 6 đến hơn 20 bài thi.



Thí sinh trong giờ thi vào Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng)

Kết quả phúc khảo có 6 bài thi được tăng điểm do lần 1 chấm sót ý. Trong đó, môn toán có 2 bài phúc khảo mỗi bài tăng lên 0,75 điểm. Môn tiếng Nhật chuyên có 1 bài tăng lên 0,95 điểm, 1 bài tăng lên 0,1 điểm. Môn tiếng Anh chuyên có 2 bài tăng lên mỗi bài 0,05 điểm.

Đặc biệt, trong số bài phúc khảo, có 8 bài thi môn toán có số điểm tăng vọt so với điểm công bố lần 1, trong đó có 6 bài thi thuộc trường THPT An Dương, 2 bài thi thuộc trường THPT Quốc Tuấn (huyện An Lão).

Cụ thể tại Trường THPT An Dương có 6 trường hợp thì em Đoàn Ngọc Phương H (THCS Đặng Cương) có số điểm tăng cao nhất từ 1,75 lên 8,35 điểm. Còn lại là các em Nguyễn Đăng H (THCS Bắc Sơn) tăng từ 3,5 lên 8,25 điểm, Nguyễn Viết Bảo H (THCS Ngô Gia Tự) tăng từ 4,5 lên 6,75 điểm, Trần Quang H (THCS Nguyễn Bá Ngọc) tăng từ 2,5 lên 7,75 điểm, Cao Phương H (THCS Quán Toan) từ 6,5 lên 9 điểm, Lê Ngọc H (THCS Quốc Tuấn) tăng từ 4 lên 5,75 điểm.

Tại Trường THPT Quốc Tuấn (huyện An Lão) em Lê Văn M (THCS Tân Viên) tăng từ 4 lên 7,5 điểm, Lương Hoàng M (THCS Quang Hưng) từ 1,25 lên 6,75.

Nhầm lẫn ghép phách?

Sở GD & ĐT cho rằng lý do 8 bài thi môn toán đại trà có điểm tăng cao sau phúc khảo là do ghép nhầm phách với thân bài thi. Cụ thể, hội đồng phúc khảo rút phách và thân bài thi của 8 trường hợp này đối chiếu thì thấy giữa phách và thân bài thi không khớp nhau. Hội đồng phúc khảo đã tìm đúng 8 bài thân bài thi khớp đúng với phách và tổ chức chấm lại.

Ông Lợi cho biết kết quả điểm chấm phúc khảo trên thân bài của 8 bài thi không thay đổi so với lần chấm thứ nhất. Tuy nhiên, do việc ghép nhầm phách nên điểm của 8 bài thi bị nhầm điểm của bài thi khác. Hội đồng phúc khảo đã thống nhất trả lại đúng điểm cho 8 bài thi, vì vậy số điểm của 8 bài thi có sự điểu chỉnh tăng cao.



Danh sách 6/8 thí sinh có bài thi môn toán được trả lại điểm tăng lên do nhầm số phách

Ông Lợi thừa nhận do sự nhầm lẫn số phách với số bài thi, có 8 bài thi công bố điểm lần 1 bị nhầm thấp hơn thực tế, cũng có nghĩa sẽ có tương ứng 8 bài thi khác bị nhầm tăng lên. Theo ông Lợi, trước mắt Sở GD & ĐT TP Hải Phòng đã trả lại điểm cho các em có điểm công bố lần 1 thấp hơn.

“Tiếp theo, chúng tôi sẽ phải rà soát lại các bài thi nhầm lẫn số phách có điểm công bố lần 1 tăng hơn (do ghép thân bài thi điểm cao) để xem xét, xử lý trả lại về điểm đúng với bài thi” – ông Lợi cho biết.

Theo ông Lợi, sau khi chấm thi xong kỳ thi THPT quốc gia, Sở GD & ĐT TP Hải Phòng sẽ sẽ rà soát, rút kinh nghiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan theo quy định của quy chế thi.