Đà Nẵng miễn 4 tháng học phí cho học sinh do COVID-19

Ngày 18-8, ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, cho biết sở đã có công văn gửi các đơn vị về việc thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2020-2021.



Trường công hay tư đều được miễn

Đáng chú ý, từ tháng 9 đến tháng12-2020, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến người dân TP, HĐND TP đã ban hành nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh (HS) THCS, THPT trong bốn tháng học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Cụ thể, hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non, HS các trường THCS, THPT công lập; trẻ mầm non, HS các trường THCS, THPT ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài và HS THCS, THPT của các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổng kinh phí hỗ trợ học phí là hơn 38 tỉ đồng từ ngân sách TP năm 2020. Sở GD&ĐT lưu ý các đơn vị, trường học đã thu học phí công lập bốn tháng học kỳ 1 năm học 2020-2021 thì phải hoàn trả ngay cho phụ huynh HS. Sở sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết phương thức hỗ trợ sau.

“Do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 đợt đầu năm, tháng 7 sở đã có tờ trình gửi UBND TP về việc hỗ trợ học phí bốn tháng đối với HS các trường công lập. Riêng HS các trường ngoài công lập, tùy mức thu của từng trường, mình hỗ trợ đúng bằng mức học phí mà Nhà nước quy định. Còn phần thêm sau đó thì phụ huynh chi trả” - ông Linh cho hay.



Giáo viên đo thân nhiệt và hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Ảnh minh họa: T.AN

“Thành phố hỗ trợ chừng mô mừng chừng đó”

Chị Phan Thị Thanh Tần (trú quận Hải Châu) cho biết chị rất mừng khi biết được chủ trương này của TP. Vợ chồng chị có ba người con, đứa lớn nhất vừa vào trường cấp III, đứa nhỏ nhất đang học cấp I. Chị Tần bị mất sức lao động nên ở nhà lo nội trợ và phụ chồng may áo dài cho khách. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“Mừng lắm! TP hỗ trợ được chừng mô thì tui mừng chừng đó, chứ đầu năm đến giờ đâu có làm ăn được đâu. Hôm rồi, cháu lớn báo trúng tuyển trường cấp III công lập mà vừa mừng vừa lo. Lo vì vào năm học mới lấy tiền mô mà đóng học phí cho ba đứa, chưa kể các phí khác nữa, rất nặng. Tui còn đang tính vay ngân hàng chính sách để hỗ trợ cho các con đi học, chứ biết tính sao” - chị Tần cho hay.

Chị Đặng Ngọc Hà (trú quận Sơn Trà) cho biết đây là một chủ trương nhân văn của TP, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho phụ huynh trong lúc khó khăn do dịch bệnh. “Điều này chứng tỏ TP rất quan tâm tới người dân và đã có động thái rất cụ thể. Đặc biệt là nếu thực hiện thì chủ trương sẽ có hiệu ứng tích cực từ phía xã hội, trong khi cũng không hề làm giảm chất lượng dạy và học của các trường” - chị Hà nói.

Ủng hộ chủ trương này nhưng một số trường ngoài công lập cũng không khỏi tâm tư khi TP áp dụng hỗ trợ học phí đối với HS trường ngoài công lập theo mức thu học phí công lập.

“Chủ trương của TP đưa ra như vậy thì rất tốt cho mọi người, giảm một phần gánh nặng cho phụ huynh. Không chỉ có giáo viên mầm non mà nhiều doanh nghiệp, phụ huynh cũng rất khó khăn chứ không phải một mình mình khó khăn để kêu ca. Nhưng việc chỉ gói gọn trong mức hỗ trợ HS các trường tư thục như vậy thì tôi e giáo viên các trường tư thục rất khó sống. Dù vậy thì có còn hơn không” - bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bồ Công Anh (quận Hải Châu), chia sẻ.





Bà Linh cho hay nhà trường có 42 giáo viên, nhân viên với khoảng 138 HS. Nguồn thu của nhà trường là từ học phí của các em. Trong đợt dịch COVID-19 đầu năm, dù gặp không ít khó khăn nhưng nhà trường đã ứng tiền chi trả lương, bảo hiểm để giáo viên có tiền trang trải mức sống cơ bản, thiết yếu nhất. HS vừa trở lại trường học tập, giáo viên nhận lương ổn định được hai tháng thì nay tiếp tục phải nghỉ do dịch bùng phát.

“Chúng tôi bắt đầu phải nghĩ đến chuyện tương lai. Vì nhà trường không thể nào cáng đáng tài chính nổi nếu như dịch cứ kéo dài. Rất là khó, trường nào cũng thế chứ không chỉ với riêng chúng tôi. Họ cũng làm việc như giáo viên công lập nhưng không nhận được phúc lợi như giáo viên công lập, đó là sự thiệt thòi rất lớn. Nhà trường cũng rất khó khăn nhưng sẽ cố gắng trong mức có thể để chia sẻ khó khăn với giáo viên” - bà Linh nói.

Theo bà Linh, trong tháng 6, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh về việc tăng học phí năm học 2020-2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhà trường quyết định sẽ giữ nguyên mức học phí như cũ để giảm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh.