'Dạy’ dấu trừ thành dấu nhân, hiệu trưởng phải giải trình

Ngày 6-8, phòng GD-ĐT TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã yêu cầu hiệu trưởng trường tiểu học Hiệp Thành (phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một), báo cáo giải trình vụ việc bán bìa bao tập cho học sinh, có bảng cửu chương bị sai trong 2 năm.



Bảng cửu chương trên bìa bao tập được nhà trường bán bị sai, dấu trừ thành dấu nhân. Ảnh: KD

Sau khi PLO phản ánh vụ việc, phía phòng GD-ĐT TP.Thủ Dầu Một đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Thu Thủy-Hiệu trưởng trường tiểu học Hiệp Thành ngưng việc bán bìa bao tập cho học sinh.

Đồng thời, yêu cầu nhà trường thu hồi toàn bộ số bìa bao tập đã bán và có báo cáo giải trình về vụ việc này.

Phòng GD-ĐT cũng cho biết, ngành không có chủ trương bán bìa bao tập và đồng phục cho học sinh. Việc nhà trường tự ý bán và bảng cửu chương bị sai thì phòng đang yêu cầu hiệu trưởng báo cáo giải trình để làm rõ. Sai tới đâu chúng tôi sẽ xử lý đến đó.



Rất nhiều phụ huynh đã mua bìa bao tập, có bảng cửu chương bị sai. Ảnh: LÊ ÁNH

Trước đó, ngày 5-8, nhiều phụ huynh đến trường tiểu học Hiệp Thành, đăng ký nhập học cho con vào lớp 1 và mua bìa bao tập, đồng phục cho con tại trường thì phát hiện bìa bao tập do nhà trường bán bị sai bảng cửu chương (dấu nhân là dấu trừ).

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy giải thích rằng, việc này phía nhà trường có biết nhưng đây là sơ sót của đơn vị in ấn. Năm ngoái đơn vị in cũng bị lỗi như thế này. Nhà trường đã nhắc nhở nhưng năm nay vẫn để xảy ra lỗi, do phía nhà in quên chưa sửa.

Bà Thủy nói thêm, đây là lỗi không ảnh hưởng gì nhiều và nhà in đã in số lượng lớn nên vẫn để cho bán.

Để chứng minh việc này là bình thường bà Thủy nói: “Năm ngoái các giáo viên chủ nhiệm đã sinh hoạt với học sinh và nói cho học sinh biết dấu trừ là dấu nhân, là học sinh biết hết”.

Bà Thủy cũng thông tin thêm, việc bán đồng phục và bìa bao tập chỉ là cho đồng bộ chứ không bắt buộc. Nếu phụ huynh không muốn mua ở đây thì có thể mua ở ngoài. Việc này nhà trường cũng không bán mà cho đơn vị phụ trách nhà ăn bán để lấy tiền hoa hồng.