Đề tuyển Toán tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng: Dễ hơn năm trước

Đề thi môn toán tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng. Ảnh: TÂM AN

Khoảng 10h 11 phút, những thí sinh đầu tiên tại điểm thi THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) ra khỏi phòng thi. Nhận định ban đầu là đề thi khá dễ.



Thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi trường PTTH Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Ảnh: TÂM AN

Thí sinh Xuân Hân, trường THCS Trưng Vương, Đà Nẵng cho biết đề dễ thở, nội dung nằm trong phần ôn tập. "Em tự tin làm đc khoảng 80%", Hân chia sẻ.

"So với đề thi Toán của Hà Nội ngày hôm qua, em thấy đề Toán tại Đà Nẵng dễ hơn, tuy nhiên nó vẫn hơi khó so với khả năng của em. Em không bỏ câu nào nhưng cũng... không tự tin vào bài thi của mình lắm (cười)", thí sinh Thành An, Trường THCS Trần Hưng Đạo cho hay.







Thí sinh Đà Nẵng nhận xét đề Toán năm nay dễ hơn năm trước, tuy nhiên có độ phân hóa cao. Ảnh: TÂM AN

Còn thí sinh Hoàng Hiếu, Trường THCS Lý Thường Kiệt thì nhận xét đề Toán năm nay dễ hơn năm ngoái. Các câu hỏi đều na ná với nội dung em đã được ôn tập. Tuy nhiên, đề cũng có sự phân hóa trình độ của HS nhất là ở câu số 4.

"Đề toán khá khó nhằn với em. Đề có 6 câu, mang tính phân hóa cao, nhất là câu 4 và câu 6c. Do không đủ thời gian nên em bỏ luôn hai phần trên", Vũ Xuân Bách, Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm nhận xét.

Thí sinh Hoàng Anh, trường THCS Kim Đồng, cho hay đề Toán khó nhưng nếu ôn tập tốt thì có thể nhận biết được hướng làm, giải được các bài toán. "Câu 4 khó nhưng nếu nhận ra hướng giải thì rất dễ. Em làm được khoảng 90%. Theo em đề này với học sinh có học lực trung bình, khá cũng có thể làm đc 60-70%", Hoàng Anh hồ hởi.