Thi THPT đợt 2: Bài thi tổ hợp, môn Lịch Sử 'khó ăn điểm'

Sáng 4-9, hơn 26.000 TS cả nước tiếp tục hoàn thành các môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Ghi nhận tại TP Đà Nẵng, kết thúc tại buổi thi tổ hợp sáng nay, nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT Thái Phiên vui vẻ, thoải mái rời phòng thi. Các em đánh giá đề thi năm này sát với chương trình học, chủ yếu là kiến thức cơ bản lớp 12.



Thí sinh đánh giá đề thi các môn tổ hợp ở mức tương đối. Ảnh: B.TOÀN

Nhiều thí sinh cho biết đề thi tổ hợp xã hội vừa sức, toàn bộ kiến thức đều đã được ôn luyện tại trường. Nếu nắm vững kiến thức xã hội thì thí sinh vẫn có thể đạt được điểm 7, điểm 8. Trong đó, môn Lịch Sử là môn khó ăn điểm nhất.

Thí sinh Đặng Gia Bảo, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết đề thi Lịch Sử có sự phân loại cao, học sinh thuộc bài chưa chắc làm được hết.

“Bản thân em chỉ làm được 60% đề thi. Những câu còn lại khá khó vì học sinh cần phải nắm chắc kiến thức. Nhưng với môn Địa lý, em tự tin được 9 điểm”, Bảo chia sẻ

Huỳnh Thành Đạt, thí sinh tại điểm thi trường THPT Thái Phiên, cho biết đề thi Lịch Sử năm nay hơi dài và câu trả lời tựa tựa nhau. “Em khá vui vì làm được hết 3 môn thi trong tổ hợp xã hội. Đối với môn thi Sử, em đã ôn tập rất kỹ nên việc làm bài diễn ra suôn sẻ”.

Đối với đề thi các môn khoa học tự nhiên, đa số thí sinh cho biết đề vừa sức. Tranh luận sôi nổi với bạn bè sau giờ thi, Nguyễn Thị Thanh Thảo, trường THPT Thái Phiên cho biết đề năm nay dễ ăn điểm, có thể phổ điểm năm nay sẽ tăng.

“Tổng quan em thấy đề thi đợt 2 này tương tự với đề thi đợt 1. Mỗi đề có tính phân loại riêng, những câu cuối cực kỳ khó. Em tự tin đạt điểm cao môn Lý, Hóa vì em tập trung thi vào các môn chuyên khối A. Còn môn Sinh, tuy không ôn kỹ nhưng em nghĩ bản thân vẫn có thể đạt được 6 điểm”, Thảo nói.

Nhiều thí sinh đánh giá đề Sinh năm nay đa phần liên quan đến lý thuyết. Bên cạnh đó có những câu vận dụng thực tế đời sống nên “dễ ăn điểm”.



Đề thi môn Lịch Sử "khó ăn điểm". Ảnh: B.TOÀN

Tuy nhiên sau giờ thi, nhiều thí sinh cảm thấy rất mệt vì trải qua 3 môn thi trong cùng một buổi sáng. Trong chiều nay (4-9), các bạn sẽ bước vào môn thi cuối cùng là Ngoại ngữ.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết sáng nay có 246 thí sinh vắng/ tổng số thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Không xảy ra sự cố về đề thi, không có can bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Tại điểm thi số 28, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam), kết thúc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, các thí sinh đều khá hài lòng. Tuy nhiên, nhiều TS đánh giá đề thi môn Lịch Sử (tổ hợp khoa học xã hội) và môn Vật Lý, Hoá học (tổ hợp khoa học tự nhiên) khó hơn.

TS Hứa Nhật Minh (lớp chuyên Hoá, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết, đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên ở mức tương đối. Môn Vật Lý và Sinh Học khó hơn đôi chút.

“Em đã giải thử đề thi đợt 1, em thấy độ khó của hai đợt tương đương nhau. Tuy nhiên, em lại làm bài đợt 2 tốt hơn, có lẽ do em có nhiều thời gian ôn bài hơn”, Minh chia sẻ.



TS khá hài lòng với bài thi tổ hợp sáng nay. Ảnh: T.NHẬT

Đánh giá đề thi tổ hợp Khoa học xã hội đợt 2, TS Nguyễn Ngọc Liên Hoa (Trường TH-THCS&THPT Sky-line, TP Đà Nẵng) cho biết, đề thi không quá khó, lượng kiến thức trải rộng, muốn làm bài tốt phải nắm chắc lý thuyết.

“Em thấy đề thi các môn tổ hợp Khoa học xã hội dễ hơn đôi chút so với đợt 1. Tuy nhiên, môn Lịch Sử hơi khó đối với em. Nói chung, em khá hài lòng, tự tin các môn trên bảy điểm”, Hoa nói.

Trong sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế thi, không gặp sự cố bất thường. Tất cả các môn thi đều có TS vắng (từ 20 đến 69 TS).