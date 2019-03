TP.HCM: Trường THPT bị mất trộm két sắt chứa bằng tốt nghiệp

Sáng ngày 17-3, trao đổi với PLO, bà Hoàng Thị Diễm Trang, Hiệu trưởng trường THCS – THPT Đinh Thiện Lý, quận 7, TP.HCM đã xác nhận thông tin trên.



Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý, nơi xảy ra sự việc. Ảnh:Website trường

Bà Diễm Trang cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 12-1. Trộm đã đột nhập vào trường, lấy đi một két sắt. Điều đáng nói, vì cẩn thận nên nhà trường đã để bằng tốt nghiệp của học sinh trong két sắt. Trong két có gần 200 bằng tốt nghiệp của học sinh ra trường năm 2018 và của một số học sinh ra trường các năm trước những chưa nhận bằng.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo ngay cho công an và liên hệ ngay với Sở GD&ĐT TP.HCM để được hướng dẫn khi bị mất bản chính bằng tốt nghiệp. Bởi theo quy định, Bộ GD-ĐT chỉ cấp một phôi bằng cho mỗi học sinh. Nếu phôi bằng hư thì Sở mới xin đổi và Bộ sẽ cấp phôi mới. Đối với việc mất bằng tốt nghiệp thì theo quy định của Bộ, Sở chỉ được phép cấp bản sao cho học sinh. Bản sao giống như bản chính về nội dung nhưng khác là bên ngoài có ghi dòng chữ Bản sao.

Bà Trang chia sẻ thêm: “Nhà trường đã làm việc với Sở để xin cấp lại bản sao. Số lượng bản sao nhà trường xin cho mỗi em là 10 bản. Và những năm tiếp theo, nếu học sinh tiếp tục có nhu cầu để sử dụng bản sao thì đăng ký để nhà trường làm việc với Sở. Về nguyên tắc, bản sao cũng có giá trị như bản chính chỉ có điều không thể lấy để đi phô tô và công chứng. Và hiện nay khâu cấp bản sao rất tiện lợi và nhanh, có thể đăng ký trực tuyến và trong ngày sẽ có liền. Nhưng nhà trường vẫn sẽ làm việc này nếu phụ huynh và học sinh có nhu cầu.”.

Theo bà Trang, ngay khi sự việc xảy ra nhà trường cũng đã có thư xin lỗi gửi tới phụ huynh. Trong thư, trường cũng nêu rõ sự việc và hướng xử lý. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tổ chức một cuộc gặp để nói chuyện và trao đổi thêm với phụ huynh để phụ huynh yên tâm hơn về vấn đề này. Nguyên tắc của nhà trường là đảm bảo quyền lợi của học sinh và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh

Bà Trang cũng cho biết thêm, đến thời điểm này, phía công an vẫn chưa có manh mối gì về két sắt bị lấy cắp. Bên quận 7 và công an phường Tân Phong đã phối hợp chặt chẽ với trường trong việc truy tìm thủ phạm, tuy nhiên đến giờ phút này vẫn bặt vô âm tín.