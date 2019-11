Trẻ tự kỷ là con người, phải được đối xử như con người

Cần một chính sách quốc gia dành cho trẻ tự kỷ Chúng ta cần có một chính sách quốc gia, một chương trình quốc gia dành cho trẻ tự kỷ. Bởi vì vấn đề này rất lớn. Tại Việt Nam có đến mấy trăm nghìn trẻ bị tự kỷ thì không thể chỉ có những biện pháp nhỏ lẻ. Chúng tôi đã gặp và có đề nghị với Thủ tướng, Thủ tướng rất quan tâm và chỉ đạo Bộ Y tế báo cáo tình hình trẻ tự kỷ trước ngày 30-10. Tôi không biết câu chuyện này đang diễn biến như thế nào, nhưng chúng ta cần phải đề ra chính sách, truyền thông nâng cao nhận thức để phát hiện sớm tự kỷ ở trẻ, can thiệp sớm, đào tạo những người can thiệp phải chuyên nghiệp, mở ra nhiều trung tâm, đặt ra những tiêu chuẩn cho người can thiệp trẻ tự kỷ, đặt ra tiêu chuẩn cho trung tâm can thiệp trẻ tự kỷ, chứ không phải ai muốn can thiệp cũng được, trung tâm nào muốn thành lập cũng được. Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm