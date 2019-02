Hàng ngàn khách 'chen chân' du xuân đảo Lý Sơn

Cảng Sa Kỳ (Bình Châu – Bình Sơn) ngày mồng 2 tết Kỷ Hợi đã có gần 1 ngàn khách du lịch từ đất liền ra đảo du xuân.





Khách du lịch nườm nượp ra du xuân đảo Lý Sơn.



Cầm tấm vé tàu siêu tốc vừa mua được từ quầy bán vé, chị Mai Phương Lan - ở TP. Hà Nội cùng nhóm bạn tranh thủ đưa hành lý xuống tàu để ra đảo Lý Sơn du xuân trong ngày đầu năm mới.

Chị Lan cho biết, trước tết nhóm bạn của chị lên kế hoạch du xuân đảo Lý Sơn,để ra được đảo tiền tiêu, chị đã liên hệ đặt phòng và vé tàu từ hơn một tháng nay.

“Tết năm nay, được nghỉ dài ngày nên sau khi đón giao thừa cùng gia đình, chiều mồng một tôi cùng nhóm bạn bay vào Chu Lai, tranh thủ thăm thú một vài nơi ở Quảng Ngãi. Sáng sớm mồng 2 tết, chúng tôi mua vé tàu ra đảo Lý Sơn để du xuân. Ra đảo tiền tiêu trong dịp đầu xuân mới, khi không khí tết còn tràn ngập, được đón xuân cùng người dân địa phương, được ngắm nhìn biển trời từ Cột cờ Thới Lới, được hòa mình vào vùng biển đảo thiêng liêng của quê hương mới thấy được sự hùng vỹ bao la của đất trời tổ quốc”, chị Lan bộc bạch.

Hơn 10 năm sống và làm việc tại Malaysia, tết này, vợ chồng ông Huỳnh Kim Bảo, 58 tuổi, chuyên gia ngành cơ khí chế tạo, quê ở tỉnh Quảng Trị về quê ăn tết cùng gia đình, người thân từ cuối tháng chạp cũng tranh thủ ra đảo Lý Sơn vào ngày đầu năm mới.

Theo ông Bảo, tuy sống xa quê nhưng ông luôn cập nhật thông tin trong nước, ở Malaysia ông nghe nhiều về đảo Lý Sơn về lịch sử của Đội dân binh Hoàng Sa, về vùng biển đảo có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp và những ngư dân quả cảm, can trường ngày đêm bám biển Hoàng Sa của Tổ quốc nên điểm đến đầu tiên ông chọn biển đảo Lý Sơn hùng vỹ.

Những ngày đầu xuân, các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên đảo luôn tấp nập người viếng thăm. Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, di tích lịch sử Âm Linh tự, Đình Làng An Vĩnh, An Hải và khu mộ gió lính Hoàng Sa nơi lưu giữ những tư liệu, hiện vật liên quan đến đội dân binh Hoàng Sa về chủ quyền biển đảo của tổ quốc, lượng khách đến thăm quan tăng cao. Trong đó, chủ yếu là khách du lịch ngoài tỉnh và khách du lịch nước ngoài, nhiều đoàn khách là các bạn trẻ từ các tỉnh, thành phố xa cũng đã có mặt tại đảo Bé ngay chiều 30 tết để đón thời khắc giao thừa với người dân xã đảo An Bình.

Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, ông Lê Văn Ninh cho biết, dự kiến, từ nay đến ngày mồng 8 tết, sẽ có gần 10 ngàn lượt khách du lịch ra đảo du xuân và xem Lễ đua thuyền tứ linh của người dân địa phương.

“Hiện nay, nhiều đoàn khách đã đăng ký ra đảo trong dịp đầu xuân mới, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tạo mọi thuận lợi để việc ăn, ở, đi lại của du khách được thuận lợi, đồng thời phân công lực lượng trực, hướng dẫn ở các danh lam thắng cảnh, các di tích văn hóa để phục vụ du khách. Khách du lịch tăng cao ngay từ ngày đầu xuân mới là tín hiệu vui để du lịch biển đảo Lý Sơn cất cánh và phát triển”, ông Ninh vui mừng nói.