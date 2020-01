Kiến nghị tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch Corona

WHO có thể công bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu Tại cuộc họp, ông Mai Tiến Dũng cho biết tại Trung Quốc, dịch đã lan ra 31/31 tỉnh, thành phố. Đến 7 giờ sáng 30-1 đã công bố 170 trường hợp tử vong, 7.711 trường hợp nhiễm bệnh và hơn 12.000 ca nghi nhiễm. Số ca nhiễm và tử vong tăng vọt trong 24 giờ, tăng 38 người so với ngày 29-1. Dự báo con số này còn tăng cao trong 24 giờ tới. Trên thế giới, ngoài Trung Quốc, dịch bệnh đã xuất hiện ở 17 quốc gia (Nepal, Ma Cao, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Phần Lan, Ý, Canada. Tổng số mắc trên thế giới là 7.719 người, 170 người tử vong đều ở Trung Quốc. Nhận định của WHO: Ngày 26-1, WHO đã phải điều chỉnh mức độ nguy cơ của dịch bệnh từ “mức vừa phải” lên “mức cao” ở khu vực và toàn cầu; “mức rất cao” ở Trung Quốc. Dự kiến trong ngày 30-1, WHO sẽ công bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.