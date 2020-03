Nghệ An tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ

Sáng 13-3, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký công văn hỏa tốc về việc học sinh mầm non, tiểu học tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra.



Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo đó, tỉnh Nghệ An cho phép học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 22-3. Học sinh THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trở lại học tập bình thường bắt đầu từ ngày 16-3.

Như vậy, kế hoạch của tỉnh Nghệ An cho bậc tiểu học, mầm non, trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống đang nghỉ học ở nhà và có thể bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 16-3 tiếp tục nghỉ hết ngày 22-3.

Trước đó, đêm 8-3, sau khi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An kết thúc phiên họp và căn cứ diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID-19 gây ra, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An có Công văn số 382 chỉ đạo: “Cho học sinh THCS trên địa bàn toàn tỉnh, tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới của Sở GD&ĐT”.

Sau đó, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An có công văn xin ý kiến UBND tỉnh Nghệ An cho học sinh mầm non, tiểu học tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19.