Ngày 21-7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ 21 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam (lưu trú ở Quảng Nam) bất hợp pháp.

Thiếu tướng Dũng cho hay, qua điều tra ban đầu, nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ. Trong số này, có đến 17 người không có giấy tờ. Hiện nay, việc khai thác thông tin gặp nhiều khó khăn do nhiều người không nói chuẩn tiếng phổ thông.

Về nghi vấn có tổ chức, đường dây đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam, thiếu tướng Dũng cho hay, hiện nay chưa có căn cứ để kết luận nhưng không loại trừ khả năng này. “Về mặt suy luận thì không thể tự nhiên họ vào đây được”, Thiếu tướng Dũng nhận định.

Cũng theo Thiếu tướng Dũng, nhóm này đang có dấu hiệu che giấu thông tin. Công an tỉnh Quảng Nam đang tập trung làm rõ mục đích nhập cảnh họ.

Đối với trách nhiệm của các cơ sở lưu trú, Thiếu tướng Dũng cho biết sẽ xử lý nghiêm để răn đe.

“Cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy định thì cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ để xử lý. Nếu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định pháp luật, vi phạm hành chính sẽ xử lý hành chính”, Thiếu tướng Dũng nói.

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng cũng vừa phát hiện nhóm người nhập cảnh bất hợp pháp và lưu trú tại địa phương. Thiếu tướng Dũng cho biết, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp với Công an TP Đà Nẵng điều tra sự liên quan giữa hai nhóm người này.

Như PLO đã đưa tin, vào chiều 18-7, người dân trình báo tại một khu lưu trú ở phường Điện Dương (TX Điện Bàn, Quảng Nam) đang có nhóm hàng chục người Trung Quốc.

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng đã tìm và phát hiện có 21 người, sau đó đưa họ vào khu cách ly.

Sau khi lấy mẫu xet nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam xác định 21 người này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 lần thứ nhất.