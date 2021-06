Trong chiều 9-6, toàn bộ điểm phong tòa của Block C và tầng 11 Block B chung cư Bộ Công an, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM đã được dỡ phong tỏa y tế.

Theo thông báo của Ban quản trị tòa nhà B, C đến các cư dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường An Khánh đã quyết định tạm thời gỡ phong tỏa Block C và tầng 11 Block B từ 16 giờ 30 ngày 9-6.



Lực lượng chức năng tháo dây dỡ phong tỏa vào chiều 9-6. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cũng theo Ban quản trị, căn hộ liên quan đến ca F0 đã được đơn vị y tế lấy mẫu xét nghiệm vào chiều nay và tuân thủ cách ly tại nhà, không ra ngoài đến hết ngày 22-6 dưới sự giám sát của Ban quản trị chung cư.

Ngoài ra, toàn bộ cư dân khác phải tuân thủ theo nguyên tắc phòng chống dịch.

Theo một lãnh đạo địa phương, ca bệnh này trước đó có tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm COVID-19 tại Tân Bình nhưng từ ngày 25-5 đã tự cách ly trong nhà.

‘Ngày 1-6, người này đã được đưa đi cách ly tập trung và có kết quả âm tính với COVID-19. Sau khi trích xuất camera trong khoảng thời gian này, người này không tiếp xúc với ai nên xác định nhiễm COVID-19 trong khu cách ly, sau khi được đưa đi cách ly. Do đó lãnh đạo địa phương thống nhất tạm thời dỡ phong tỏa” - vị lãnh đạo nói thêm.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện người vợ của bệnh nhân đã được đưa đi cách ly và đang đợi kết quả xét nghiệm COVID-19.



Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phong tỏa Block C và tầng 11 Block B chung cư do có ca nhiễm COVID-19. Ảnh: TS

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phường An Khánh, TP Thủ Đức đã dựng rào phong tỏa y tế Block C và tầng 11 Block B chung cư Bộ Công an vì có ca nhiễm COVID-19.

Trường hợp nhiễm này là bệnh nhân ĐNKH đã được đưa đi cách ly từ ngày 1-6 vì làm chung toà nhà với ca nhiễm COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Theo kết quả của Trung tâm Y tế TP Thủ Đức, xét nghiệm lần đầu bệnh nhân H. âm tính với COVID-19 nhưng kết quả mẫu bệnh phẩm đợt này lại dương tính với COVID-19.