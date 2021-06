Trong sáng 9-6, lực lượng chức năng phường An Khánh, TP Thủ Đức đã tiến hành dựng rào, cho lực lượng canh gác kiểm soát ra vào tại Block C, chung cư Bộ Công an vì có ca nhiễm COVID-19.



Theo ghi nhận, việc phong toả này được diễn ra nghiêm ngặt, lực lượng công an, dân quân, nhân viên y tế và các đơn vi liên quan đã tiến hành dựng rào cách ly, thực hiện các biện pháp kiểm tra y tế cư dân sống trong Block C.

Việc phong toả liên quan đến ca nhiễm COVID-19 sống tại Block C này có kết quả dương tính theo mẫu bệnh phẩm của Trung tâm y tế TP Thủ Đức.

Trường hợp nhiễm COVID-19 này là bệnh nhân D.N.K.H đã được đưa đi cách ly từ ngày 1-6 vì làm chung toà nhà với ca nhiễm COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục hưng.



Lực lượng chức năng tiến hành dựng rào phong toả tại chung cư Bộ Công an



Block C chung cư được kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào



Các trường hợp tiếp xúc gần với F0 đã được đưa đi cách ly từ ngày 1-6

Theo thông báo của Ban quản trị toà nhà B, C chung cư Bộ Công an, trước đó bệnh nhân ĐNKH có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Ngoài ra, tại chung cư còn có ba trường tiếp xúc gần với F0 cũng đã được đưa đi cách ly cùng thời gian trên.