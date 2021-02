Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà tết cho đồng bào Chăm

Chiều 4-2, tại Uỷ ban Mặt trận tổ quốc quận 8 (TP.HCM), Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng báo Công an Nhân dân và các đơn vị tài trợ đã trao quà cho đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn TP.HCM nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, khi tham dự chương trình, mọi người đều đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách an toàn.

500 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng đã được trao tặng cho đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết lẽ ra chúng ta tổ chức buổi gặp mặt đông hơn nhưng vì điều kiện dịch bệnh nên phải hạn chế tập trung đông người.



Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao quà cho bà con đồng bào Chăm. Ảnh: NQ

“Tôi đã đồng hành cùng chương trình hỗ trợ đồng bào Chăm trong nhiều năm qua, tới đây tôi vẫn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để chăm lo cho bà con. Tôi hy vọng đến năm 2025 không còn bà con người Chăm thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo.

Đối với các cháu học sinh người chăm, làm sao để các cháu cố gắng học hành. Tôi sẽ vận động thành lập quỹ khoảng 1 tỷ đồng để hỗ trợ các cháu đồng bào dân tộc Chăm nếu đậu vào đại học sẽ có một khoản chi phí để trang trải và tiếp tục đến trường”, ông Trương Hòa Bình nói.

Phó Thủ tướng thường trực cũng cho biết, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tết này Chính phủ và các Bộ, ban ngành đang tìm mọi cách kiểm soát dịch với hy vọng mọi người dân có cái tết an toàn, vui vẻ. Muốn làm được điều đó thì phải phòng dịch tốt không để lây lan trong cộng đồng. Bà con phải làm sao thực hiện nghiêm túc thông điệp 5k và cộng đồng hỗ trợ, giám sát lẫn nhau.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đồng bào dân tộc Chăm, một trong 54 dân tộc trong mái nhà chung của cả nước, có không gian sống sinh hoạt phong phú, có truyền thống văn hóa tốt đẹp đang nô nức chuẩn bị đón Tết đến xuân về.

Tại TP.HCM, đồng bào Chăm có trên 8.000 người. Đồng bào Chăm yêu nước, các thế hệ đã thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần vì sự phát triển chung của TP.HCM. Lãnh đạo TP rất vui mừng khi nhìn thấy đồng bào Chăm ngày càng phát triển.



Mỗi phần quà là tấm lòng của Chính phủ, chính quyền, các doanh nghiệp dành cho đồng bào Chăm trong dịp tết đến xuân về. Ảnh: NQ

“Tôi mong muốn bà con tiếp tục chí thú làm ăn để phát triển kinh tế, ủng hộ, chấp hành các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tuân thủ nghiêm túc và giữ gìn phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi đề nghị quan tâm hơn nữa tới đời sống của nhân dân trong đó có đồng bào Chăm, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển về mọi mặt", ông Châu nhắn nhủ.

Thay mặt đồng bào dân tộc Chăm, ông Kim Sô, giáo cả thánh đường hồi giáo phường 1, quận 8 bày tỏ: "Chúng tôi rất cảm động khi nhận được sự quan tâm của Chính phủ, các cấp, ban ngành đối với bà con. Chúng tôi rất hạnh phúc, chân thành cảm ơn các ngành, các cấp đã hỗ trợ để bà con có một cái Tết ấm no", ông Kim Sô nói.