Bộ đội Biên phòng Hàm Luông “nâng bước” trẻ em nghèo tới trường 24/11/2024 13:23

(PLO)- Ngoài nhiệm vụ nòng cốt bảo vệ an ninh vùng biên giới biển, nhiều năm qua các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Hàm Luông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) đã “chắp cánh” cho nhiều trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Đóng trên địa bàn thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Đồn Biên phòng Hàm Luông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) có nhiệm vụ quản lý vùng biên giới biển thuộc các xã: Tân Thủy, Bảo Thạnh, Bảo Thuận và Thị trấn Tiệm Tôm, với tổng chiều dài đường bờ biển hàng chục km.

Ngoài thực hiện tốt công tác giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển, nhiều năm qua hưởng ứng chương trình “Nâng bước em đến trường” do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông đã tiếp sức cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Chương trình đã lan tỏa yêu thương để trẻ em nghèo khó ở vùng biên giới biển được chắp cánh, tiếp thêm động lực đến trường.

Học sinh nghèo khu vực biên giới biển được nhận hỗ trợ từ chương trình "Nâng bước em đến trường"

Từ năm 2014 đến nay đơn vị Đồn Biên phòng Hàm Luông đã duy trì tiếp sức cho 7 lượt em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “nâng bước em đến trường”. Trong đó có 1 em đã hoàn thành chương trình học lớp 12 và 1 em học sinh đã chuyển chỗ ở đi nơi khác.

Hiện 5 em học sinh còn lại đang được đơn vị Đồn Biên phòng Hàm Luông tiếp tục duy trì nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Hằng tháng, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã trích một phần lương của mình đóng góp quỹ dành hỗ trợ mỗi em 500 nghìn đồng/tháng, tiếp sức cùng các em đến trường. Và chương trình hỗ trợ này sẽ kéo dài đến khi các em kết thúc năm học lớp 12.

Em Nguyễn Ngọc Yến (học sinh lớp 6/1 trường THCS Thị trấn Tiệm Tôm), là một trong số học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em đến trường” từ nhiều năm qua.

Cha mất, mẹ bỏ đi biệt xứ không còn liên lạc được, hiện tại em Yến và anh ruột (học lớp 7) đang sống cùng bà ngoại ở khu phố An Thạnh, Thị trấn Tiệm Tôm. Hàng ngày bà ngoại của em Yến phải đi làm thuê nuôi hai cháu, thu nhập thì bấp bênh. Gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Em Nguyễn Ngọc Yến được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông nhận đỡ đầu trong chương trình "nâng bước em đến trường"

Hay trường hợp của em Phạm Anh Thư (học sinh lớp 2/4 trường Tiểu học Bảo Thuận, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri), có hoàn cảnh khó khăn. Em Thư bị mắc bệnh viêm khớp thiếu niên từ nhỏ.

Định kỳ hàng tháng gia đình phải đưa em Thư lên bệnh viện Nhi đồng 1 – TP. HCM tái khám và uống thuốc hàng ngày. Thuốc em Thư được bác sĩ chỉ định uống do nằm ngoài danh mục bảo hiểm nên gia đình phải mua thuốc với chi phí khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Đến nay bệnh di chứng thêm lên mắt, em Thư bị viêm đường hồng màu phải đeo kính mới nhìn thấy rõ và uống thuốc điều trị mắt khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng.

Với khoản chi phí trên, trong khi nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu trồng rau màu xung quanh nhà, hiệu quả kinh tế không cao, cha và mẹ của em Thư thường xuyên đi làm thuê, làm mướn để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình và “gồng gánh” để có tiền lo chữa trị cho em Thư.

Em Phạm Anh Thư được nhận hỗ trợ từ chương trình "nâng bước em đến trường"

Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của em Thư và em Yến, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông đã nhận đỡ đầu cho các em trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, giúp các em có thêm nghị lực và điều kiện tiếp tục đến trường. Hàng tháng mỗi em đều được đơn vị hỗ trợ 500.000 đồng từ chương trình.

Ngoài chương trình thiết thực ý nghĩa trên, hơn 8 năm qua, Đồn Biên phòng Hàm Luông còn xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “hũ gạo tình thương” giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã biên giới biển.

Hiện tại có 4 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ từ mô hình thiết thực ý nghĩa này. Mỗi tháng mỗi em học sinh được hỗ trợ 10kg gạo từ quỹ đóng góp của các bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông. Bên cạnh đó đơn vị còn vận động thêm để có thêm chi phí mua dụng cụ học tập cho các em.

Mô hình "hũ gạo tình thương" được các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hàm Luông xây dựng và hỗ trợ nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ nhiều năm qua

Thiếu tá Lê Minh Trung – Chính trị viên Đồn Biên phòng Hàm Luông cho biết, những em học sinh được đơn vị nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em đến trường” đa phần là các em là con gia đình hộ nghèo, mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn….

Thời gian qua, chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Hũ gạo tình thương” đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị Đồn Biên phòng Hàm Luông. Chương trình mang ý nghĩa hết sức nhân văn, chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng trẻ em nhỏ có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống, nâng bước các em tiếp tục đến trường.

“Đối với các em học sinh được nhận đỡ đầu từ chương trình “Nâng bước em đến trường” điều đáng mừng là năm học vừa qua các em đều có kết quả học tập tốt, chăm ngoan. Đây thực sự là niềm vui tinh thần rất lớn của các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.” – Thiếu tá Lê Minh Trung chia sẻ.

Cũng theo Thiếu tá Lê Minh Trung, từ những chương trình thiết thực trên, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông đã tạo được sức lan tỏa, tô đẹp thêm phẩm chất của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng các em nhỏ. Việc làm này còn tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân thêm bền chặt; góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển.