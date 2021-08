“Giữa lúc dịch bệnh khó khăn như thế này mới thấy rõ tấm lòng của anh em Công an phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức” – ông Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi, ở khu phố 2, phường Hiệp Phú) chia sẻ.

Tấm lòng mà ông Hùng vừa nhắc chính là sự tận tâm, tận tụy của Thượng úy Trần Minh Thế, công an khu vực khu phố 2. “Sau khi gọi điện thoại cho từng hộ dân, anh Thế còn vác loa tới đầu hẻm kêu mọi người đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 dưới cái nắng như đổ lửa” – ông Hùng nói.



Công an phường Hiệp Phú chuẩn bị đưa lương thực đến hỗ trợ bà con khu phong tỏa. Ảnh: TRẦN NGỌC

Không chỉ vận động bà con đi tiêm vaccine, anh Thế còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, mì gói, trứng, rau, củ… cho những hộ khó khăn trong khu phố. “Khi chưa có dịch, những thực phẩm ấy là bình thường. Thế nhưng trong thời điểm hiện tại, khi mọi người thực hiện giãn cách xã hội thì từng cọng rau, gói mì, quả trứng… quý giá vô cùng. Bởi lẽ chứa đựng cái tình của anh Thế nói riêng và Công an phường Hiệp Phú nói chung” – ông Hùng bày tỏ.



“Không chỉ tới từng nhà trao tận tay bao gạo, chai dầu, bịch đường… anh Thế còn "nhờ" bà con: “Cọng rau nào héo thì lặt ra, củ cải dập chỗ nào thì gọt bỏ. Do nhiều quá nên đôi khi rau, củ tới tay chậm trễ, mong bà con thông cảm”. Nghe vậy, mọi người trong khu phố cảm thấy ấm lòng” – ông Hùng nói.



Những bao gạo được Công an phường Hiệp Phú trao tận bà con. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bà con còn cảm kích tấm lòng của Công an phường Hiệp Phú trong những lần các anh, chị tới từng hộ nghèo thăm hỏi, tham gia truy vết ca bệnh COVID-19 và phục vụ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đưa người đi cách ly, trực chốt… Từ đó, tình của bà con đối với Công an phường Hiệp Phú thêm sâu đậm.



Trung úy Đoàn Văn Nghĩa chia sẻ: “Trong lần trực chốt tại con hẻm bị phong tỏa, bất ngờ chúng tôi được một chị gửi bịch thức ăn kèm vài chai nước cùng lá thư. Nội dung lá thư như sau: “Đây là tấm lòng của em cũng như bà con ở đây, cám ơn các anh trực chốt không ngại mưa gió, nắng nôi. Của ít lòng nhiều, các anh dùng cho ấm đêm khuya”. Chúng tôi chia nhau bịch thức ăn và cảm nhận được tấm lòng thơm thảo của bà con dành cho những người đang thực thi nhiệm vụ”.



Bịch thức ăn được bà con gửi cho Công an phường Hiệp Phú tại chốt trực. Ảnh: TRẦN NGỌC

Đại úy Đặng Minh Tuấn thêm vào câu chuyện: “Có gia đình gửi chúng tôi 3 con vịt để cảm ơn những gì Công an phường Hiệp Phú đã làm cho bà con trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang căng thẳng. Nhận món quà đầy nghĩa tình của bà con, chúng tôi tự hứa phải làm nhiều việc để góp phần ngăn chặn dịch bệnh”.



“Không ít hộ dân trong khu vực phong tỏa gặp khó khăn về lương thực, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều nguồn. Do đó, bên cạnh sự kêu gọi các nhà hảo tâm, Công an phường Hiệp Phú còn trích tiền lương mua gạo, trứng, nước tương… gửi bà con. Công an phường Hiệp Phú còn hỗ trợ gạo cho bếp ăn 0 đồng tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh” – Trung tá Nguyễn Mai Chức, Trưởng Công an phường Hiệp Phú, chia sẻ.

Thời điểm hiện tại, Công an phường Hiệp Phú tham gia cùng chính quyền trong mọi hoạt động phòng chống dịch COVID-19. “Để lại sau lưng cha mẹ, chồng vợ, con cái và gạt bỏ sự lo ngại nhiễm bệnh, Công an phường Hiệp Phú lao vào nhiệm vụ với tinh thần hăng say” – Trung tá Nguyễn Mai Chức nói.