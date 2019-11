Nội dung bức thư của Thủ tướng cho thấy miền Trung là khu vực thường xuyên bị tác động bởi thiên tai, đặc biệt là trận đại hồng thủy cách đây 20 năm gây thiệt hại rất lớn khiến gần 600 người chết, trên 41.000 ngôi nhà bị cuốn trôi, hệ thống hạ tầng bị phá hủy, tê liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân.



Là khu vực thường xuyên bị tác động bởi thiên tai, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân nơi đây đã phát huy truyền thống kiên cường, biến mất mát, đau thương thành nghị lực, hành động, không ngừng nỗ lực phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội.

Cạnh đó, năng lực phòng chống thiên tai trong xã hội đã được tăng cường. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, kỹ năng ứng phó thiên tai của người dân ngày càng cao. Trang thiết bị, cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại hơn, khoa học công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ. Trong đó, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương điển hình về công tác phòng, chống thiên tai với phương châm chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa.



"Nhân dịp này, tôi xin gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân bị những nỗi đau mất mát do thiên tai gây ra", Thủ tướng viết.



Qua thư, Thủ tướng cũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đồng bào, chiến sỹ và lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; các cấp ủy đảng, chính quyền với tinh thần trách nhiệm cao, bình tĩnh chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống thiên tai góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân trong suốt thời gian qua.



Trước tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai sẽ còn phức tạp, khó lường, Thủ tướng kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, các lực lượng phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn từ trung ương tới địa phương, nhất là khu vực miền Trung tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; linh hoạt, sẵn sàng cùng nhân dân giảm thiểu tối đa thiệt hại, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, quốc gia an toàn hơn trước thiên tai.



"Thay mặt Chính phủ, tôi xin gửi tới các đồng chí, đồng bào lời chúc tốt đẹp nhất, tôi mong rằng phát huy truyền thống kiên cường, đồng bào miền Trung tiếp tục chung sức, chung lòng, cùng đồng bào cả nước kết chặt tay vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ cuộc sống bình yên trong thời kỳ mới", Thủ tướng nhấn mạnh.



Được biết, trong hai ngày 29 và 30-11, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo quốc tế "Quản lý rủi ro thiên tai liên quan đến nước khu vực miền Trung" và chương trình nghệ thuật nhìn lại 20 năm lũ lớn khu vực miền Trung với chủ đề "Kết chặt tay, dựng đời mới".