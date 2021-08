Nghiên cứu kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT cần tổ chức năm học mới phù hợp tình hình, nghiên cứu kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh. Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo triển khai nhanh các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, kịp thời cập nhật đối tượng cần hỗ trợ; nghiên cứu, mở rộng mô hình túi an sinh của TP.HCM. Chính phủ thống nhất hỗ trợ hoàn toàn việc mai táng bệnh nhân tử vong do COVID-19.