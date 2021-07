Ngày 19-7, Công an phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết một cán bộ Trực ban của đơn vị vừa kịp thời đưa sản phụ đi sinh hai bé gái an toàn.

Vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, trong khi trực ban, Thượng úy Lê Minh Soàn, Cảnh sát khu vực Công an phường Mỹ Thạnh nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Tr. (29 tuổi, ngụ khóm Thới Hoà, phường Mỹ Thạnh) nhờ giúp đỡ vì chị đang mang song thai, đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh nhưng chị đang ở nhà một mình.



Hai bé gái song sinh chào đời an toàn. Ảnh: HD



Thượng úy Lê Minh Soàn, Cảnh sát khu vực Công an phường Mỹ Thạnh. Ảnh: HD

Thượng úy Soàn nhanh chóng chuyển thông tin đến cán bộ y tế của phường. Sau đó, Thượng úy Soàn liền lái xe ô tô tải chuyên dụng của Công an phường cùng nhân viên y tế đến nhà đưa chị Trang đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang.

Được hỗ trợ kịp thời, chị Trang đã hạ sinh hai bé gái an toàn.