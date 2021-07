Những ngày qua, trước tình hình phức tạp của COVID-19, UBND tỉnh An Giang đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh, trong đó có 9/11 địa phương giãn cách theo Chỉ thị 16.

Thấu hiểu những thiếu thốn trong giai đoạn này của người dân, nhất là những người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chuyển 110 tấn gạo (mỗi địa phương 10 tấn) để lực lượng Công an các địa phương trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.



Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, tặng gạo cho bà con khó khăn. Ảnh: CA

Sáng 17-7, Công an các địa phương đã cấp phát lưu động gạo và các nhu yếu phẩm khác (do vận động từ các nguồn) đến tận nhà cho bà con; đồng thời kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền phòng chống dịch theo quy định.

Vui mừng khi nhận được gạo, một người bán vé lẻ số tại phường Bình Đức, TP Long Xuyên, chia sẻ: “Mấy ngày nay do dịch bệnh, nhà nước kêu gọi người dân hạn chế ra đường, không được bán vé số không có thu nhập nhà lại đến ba miệng ăn nên rất khó khăn. Bữa nay tôi nhận được 10 kg gạo của mấy chú công an thật là quý. Chỗ này nhà tôi ăn được cả tuần luôn. Cảm ơn mấy chú công an nhiều".



Tổng cộng 170 tấn gạo và nhu yếu phẩm đã được Công an các địa phương trao tận tay người dân. Ảnh: CA

Trước đó, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Công an tỉnh An Giang cũng đã trao tặng 60 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.