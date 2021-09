Chiều 17-9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tiếp tục tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Số tử vong giảm nhưng chưa lạc quan

Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Phạm Đức Hải cho biết tính đến 18 giờ ngày 16-9, toàn TP có hơn 321.000 trường hợp mắc bệnh được phát hiện do Bộ Y tế công bố, bao gồm hơn 320.000 trường hợp nhiễm trong cộng đồng và 476 ca nhập cảnh.



Ngành y tế TP tiêm vaccine mũi 2 cho người dân trên 65 tuổi.

Ảnh: HOÀNG LAN

Hiện TP đang điều trị cho hơn 40.000 bệnh nhân (BN), trong đó có hơn 3.100 trẻ em dưới 16 tuổi, hơn 2.500 BN nặng đang thở máy và 23 BN can thiệp ECMO. Trong ngày 16-9, có 3.287 BN xuất viện, 166 trường hợp tử vong.



Phó Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Hữu Hưng cho hay số ca tử vong đang có xu hướng giảm, ở tầng 2 và tầng 3, tình hình điều trị so với năng lực chuyển hướng tốt. Hiện cả hai tầng đang có 59.150 giường và 41.297 BN với tỉ lệ số BN/số giường khoảng 69,8%, trong đó tỉ lệ ở tầng 2 là 69,2% và tầng 3 là 77,5%. Tuy nhiên, tỉ lệ sử dụng các biện pháp can thiệp như máy thở, ECMO trong điều trị ca nặng còn cao, tỉ lệ tử vong ở tầng 2 và tầng 3 tính chung khoảng 5,9%, trong đó tỉ lệ tử vong ở tầng 2 là 4,5% và tầng 3 là 33,4%.

Cụ thể, tầng 3 đã sử dụng đến 69,1% số máy xâm lấn và 65,5% số máy thở không xâm lấn. Các bệnh viện đã sử dụng 76,7% số máy ECMO, 69,7% lọc máu, 68,7% máy thở xâm lấn, 56,2% số máy thở không xâm lấn và 62,2% thở ôxy.

Cần hơn 1,8 triệu liều vaccine đến ngày 30-9

Liên quan tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19, ông Phạm Đức Hải thông tin tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 16-9 là hơn 8,56 triệu mũi, trong đó có hơn 6,69 triệu mũi 1 và 1,87 triệu mũi 2. Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 992.614 mũi.

BS Nguyễn Hữu Hưng cho biết theo thống kê từ các quận, huyện, hiện TP.HCM còn 515.988 người chưa tiêm mũi 1 và 1.782.496 người cần tiêm mũi 2, bao gồm các loại vaccine AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Vero Cell. Như vậy, tổng số vaccine cần để tiêm cho người mũi 1 và mũi 2 là 2.298.484 liều. Tuy nhiên, số vaccine còn lại của TP.HCM hiện chỉ 410.820 liều các loại, gồm AstraZeneca, Pfizer và Vero Cell, do đó TP cần trên 1,8 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân trong thời gian tới.

Theo BS Hưng, tỉ lệ tiêm vaccine dựa theo thống kê dân số của Chi cục Dân số vào ngày 30-6 năm nay, có 7,2 triệu người dân trên 18 tuổi. Tuy nhiên, thực tế con số này cho đến nay có biến động do người dân đã di chuyển về các tỉnh hoặc nhiều trường hợp là F0 nên không cần phải tiêm vaccine.

Cấp giấy đi đường trong ngày cho doanh nghiệp

Trao đổi xung quanh việc doanh nghiệp (DN) được phép hoạt động còn gặp khó khăn trong thủ tục cấp giấy đi đường, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết ngày 17-9, Công an TP đã ban hành công văn hướng dẫn (Công văn 1679) gửi công an địa phương, yêu cầu công an địa phương tham mưu UBND quận, huyện, TP Thủ Đức liên thông, hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho các DN được phép hoạt động.

Công an TP đã cấp bổ sung cho công an địa phương trên 15.000 giấy đi đường để cấp cho các DN và cá nhân. Thượng tá Lê Mạnh Hà nhìn nhận thực tế nhiều người dân liên hệ với UBND quận, huyện, TP Thủ Đức nhưng không biết phải liên hệ với ai để thực hiện thủ tục.

Công an TP.HCM cũng yêu cầu cơ quan công an địa phương cần tham mưu UBND quận, huyện, TP Thủ Đức để có địa chỉ email, số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ.

“Giám đốc Công TP đã chỉ đạo công an địa phương phải trực giải quyết các nội dung này cho DN, cơ sở kinh doanh và giải quyết thủ tục trong ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật” - Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cũng cho biết thêm, các chốt kiểm soát của Công an TP chỉ kiểm tra mã QR trên app VNEID. Trong trường hợp app bị lỗi, không kết nối được, tình trạng này thi thoảng có thể xảy ra, người dân có thể quét mã QR để vào trang suckhoe.dancuquocgia.gov.vn khai báo y tế. Trường hợp đặc biệt, công an có thể kiểm tra giấy đi đường.•

Chưa thể rút ngắn khoảng cách 2 mũi vaccine AstraZeneca Mặc dù TP đề xuất Bộ Y tế rút ngắn thời gian tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca xuống còn tối thiểu sáu tuần thay vì 8-12 tuần theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhưng cho đến nay, TP vẫn chưa nhận được phản hồi. Do đó, TP vẫn triển khai tiêm mũi 2 loại vaccine này theo hướng dẫn.

Ngành giao thông đã xây dựng bộ tiêu chí an toàn sau 30-9 Phó Giám đốc Sở GTVT Phạm Công Bằng cho biết thực hiện Công văn 3072, từ 0 giờ ngày 16-9, TP có một số hoạt động mở rộng thêm ở ba quận, huyện gồm quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. Do shipper được phép hoạt động liên quận, DN, hộ kinh doanh tự chuyển hàng hóa nên người lưu thông có đông hơn nhưng không lớn lắm, tăng khoảng 5%. Lực lượng tại các chốt giải quyết nhanh, cơ bản không xảy ra ùn tắc tại các chốt. Dự kiến sau ngày 30-9, ngành giao thông đã xây dựng bộ tiêu chí an toàn và UBND TP đã phê duyệt bộ tiêu chí này. Sở cũng đã chủ động xây dựng các phương án giao thông trên địa bàn TP sau ngày 30-9 trên cơ sở lấy ý kiến các chuyên gia và các cơ quan liên quan.