Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ngày 2-6, bốn chốt kiểm tra y tế phòng dịch COVID-19 chính thức đi vào hoạt động.

Bốn chốt được đặt tại khu vực Cầu Cổ Chiên (xã Đại Phước), cầu Mây Tức (cùng huyện Càng Long), chốt phà Đại Ngãi (thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần) và cầu Trà Mẹt (xã Thông Hòa, huyện Câu Kè).



Mỗi chốt gồm các thành viên thuộc lực lượng Thanh tra giao thông, Sở Y tế và Cảnh sát giao thông. Ảnh: HG



Chốt kiểm tra y tế hoạt động 24/24h (kể cả thứ bảy, chủ nhật) với nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát khai báo y tế; giáo dục, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cùng cộng đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

Qua đó tổ công tác kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh các trường hợp nghi nhiễm bệnh để chủ động thực hiện các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch. Trong đó, Trưởng chốt có trách nhiệm lập sổ nhật ký, phân công ứng trực thực hiện nhiệm vụ.



Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân khai báo y tế. Ảnh: HG



Thành viên chốt kiểm tra y tế người dân qua địa bàn. Ảnh: HG

Trà Vinh đã ghi nhận hai ca nhiễm COVID-19 ở huyện Cầu Kè là nam sinh đang theo học ở TP.HCM (có liên quan đến nhóm truyền giáo) và em trai của nam sinh này.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Trà Vinh đã chỉ cho tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, du lịch, taxi từ Trà Vinh đến TP.HCM, các tỉnh có phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng và ngược lại, từ ngày 2-6 đến khi có thông báo mới.

Đối với người đi từ vùng dịch đến tỉnh Trà Vinh phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung.