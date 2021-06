Chiều 1-6, Giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang Nguyễn Phú Tân đã ký thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng từ An Giang đi 2 tỉnh Bạc Liêu và Trà Vinh.

Theo đó, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giao thông vận tải An Giang tạm thời thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách vận tải công cộng từ An Giang đi các tỉnh Bạc Liêu và Trà Vinh (đối với xe khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi) từ 00 giờ ngày 02-6 cho đến khi có thông báo mới.

Sở GTVT đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng như trên. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhỡ.