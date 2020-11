Vietbank chia sẻ với miền Trung những ngày bão lũ

Chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, chương trình "Tiếp sức miền Trung" của Vietbank đã trao tặng 10 tấn gạo và 196 triệu đồng đóng góp từ CBNV đến người dân gặp khó khăn sau bão lũ.





Vừa trải qua sự ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19, các tỉnh miền Trung lại phải oằn mình gánh chịu sự tàn phá nặng nề của các trận lũ chồng lũ liên tiếp đổ vào khiến cho cả khúc ruột miền Trung đều chìm trong biển nước. Nhà cửa, tài sản đều mất sạch, cuộc sống của những người dân vốn đã rất khó khăn nay thiên tai lũ lụt đã khiến họ trở nên trắng tay. Hàng trăm người chết và mất tích khiến cho nhiều gia đình mất người thân. Không khí mất mát và đau thương mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu đã trở nên tột cùng của sự khốn khổ.

Những ngôi nhà bị tàn phá, những người dân bị cô lập trong bão lũ, thiếu đồ ăn, nước sạch, quần áo, thuốc men…Và cũng trong cơn hoạn nạn ấy người ta lại thấy được tình người san sẻ, đoàn kết và yêu thương của cả một dân tộc mạnh mẽ và quật cường suốt bao đời qua nay lại sáng bừng lên từ chính tấm lòng của cả dân tộc đều hướng về miền Trung thân yêu. Và đó cũng là truyền thống tốt đẹp của Vietbank.





Ngay sau khi thông tin miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ, 10 tấn gạo được cứu trợ khẩn cấp trong đợt 1 tại tỉnh Quảng Trị (số gạo này được tài trợ bởi cá nhân ông Dương Nhất Nguyên, Phó Chủ tịch HĐQT Vietbank - Người thường xuyên đồng hành và đóng góp vào các hoạt động xã hội của ngân hàng) cùng với số tiền 196 triệu đồng được đóng góp của CBNV theo kêu gọi từ Công đoàn đang được trao đợt 2 tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Nghệ An.

Với những món quà nhỏ do đoàn viên Vietbank đóng góp, chương trình hy vọng sẽ hỗ trợ phần nào cho đồng bào tại các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó trong tháng 5 và tháng 6, Vietbank cũng đã triển khai chương trình "Nắm gạo tình thương" với 100 tấn gạo đã được trao đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch COVID-19. Số lượng gạo trong đợt này cũng được tài trợ bởi cá nhân ông Dương Nhất Nguyên - Phó chủ tịch HĐQT Vietbank.

Ngoài ra, Vietbank cũng đã trao tặng 50.000 khẩu trang y tế đến Sở y tế TP.HCM, xây dựng 6 cây cầu giao thông nông thôn tại tỉnh Long An và hệ thống máy lọc nước cho trường mẫu giáo Krong (huyện Krong, tỉnh Gia Lai), trao học bổng, tổ chức hiến máu nhân đạo, tài trợ mổ tim, trao 760 máy tính cho các chùa và trường học. Trong lĩnh vực y tế, ngân hàng phối hợp với Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức khám bệnh, trao quà và phát thuốc miễn phí cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Long An, thực hiện chung tay vì người nghèo.

Đại diện Vietbank cho biết trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhằm phát huy tinh thần chung tay vì sự phát triển của xã hội.